Für das jüngere Publikum sagt der Name Metal Slug wahrscheinlich nicht viel, aber für die älteren Leute, die 1996 dabei waren, ist der Titel ein Synonym für seine wunderschönen Pixelgrafiken und fantastischen Actionsequenzen. Jetzt ist die Serie nach mehreren Jahren Abwesenheit endlich zurück, aber wo sich frühere Teile auf Geschicklichkeit und "Run & Gun-Momente" konzentriert haben, bietet Metal Slug Tactics ein systematischeres und strategischeres Gameplay, bei dem das Gehirn mehr arbeiten muss als Ihre Reflexe.

Der Genrewechsel hat eine Vielzahl interessanter Ergänzungen ermöglicht, aber nicht auf Kosten des Originalmaterials. Meistens funktioniert hier alles, und es fühlt sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Metal Slug Abenteuer an, auch wenn sich das Gameplay geändert hat. Der Sprung von reiner Action zu Strategie sollte bedeuten, dass sich das Tempo deutlich verlangsamt, aber Entwickler Leikir Studio hat einen Weg gefunden, Geschwindigkeit in Form von ständiger Aktivität und Bewegung anzubieten. Du wirst ständig belohnt, indem du deine Soldaten auf dem Schlachtfeld bewegst, und das Stehen und Verteidigen einer Position führt in der Regel zu Verwundbarkeit und schlechter Verteidigung. Indem du von einer Runde zur nächsten wechselst, erhältst du unterschiedliche Punkte, die es dir erleichtern, eingehenden Angriffen auszuweichen, während du Spezialangriffe ausführen kannst, die deine Kampfkraft stark begünstigen.

Das System ist im Vergleich zu vielen anderen ähnlichen Titeln aufregend und innovativ, und das gesamte Erlebnis ist so konzipiert, dass es ein hohes Tempo beibehält und es Ihnen ermöglicht, aggressiv zu sein. Im Kampf gegen Rebellen, Monster und Eingeborene bist du immer in der Unterzahl, und du hast höchstens drei Kämpfer, die du gegen eine Horde anrückender Feinde auf der anderen Seite kontrollieren musst. Deine Kämpfer können jedoch durch etwas namens "Sync" aneinander abprallen, und durch dieses System kannst du schnell enormen Schaden gegen die entgegenkommende feindliche Linie anrichten. Wenn du einen Angriff startest, während einer (oder beide) deiner anderen Soldaten in Schussweite sind, werden sie dich unterstützen, und indem du deine Kämpfer so positionierst, dass sie sich ständig gegenseitig begleiten können, wirst du den Schlüssel zum Erfolg entdecken.

Metal Slug Tactics als reines Strategiespiel zu bezeichnen, ist jedoch keine vollständige Wahrheit. Neben dem taktischen Aspekt gibt es eine Menge Roguelike-Elemente, die das Spiel länger am Leben halten und mehr Durchläufe belohnen sollen. Wenn du einen sogenannten "Run" startest, kannst du dir aussuchen, welche Missionen du in einem bestimmten Gebiet absolvieren möchtest, und hier kannst du mit Erfahrungspunkten belohnt werden, die deine Charaktere stärker machen. Diese Stärken halten jedoch nur für diese bestimmte Runde an, und es ist wichtig, dass du deine Kämpfer entwickelst und gleichzeitig Geld sammelst, um bessere Ausrüstung und Waffen zu kaufen, damit du weiter kommen kannst. Du musst auch berücksichtigen, dass du im Laufe des Spiels möglicherweise mehr Munition benötigst, also musst du deinen Fortschritt entsprechend planen. Jedem Helden steht eine Spezialwaffe zur Verfügung (sei es eine Haubitze, ein Maschinengewehr, ein Granatwerfer usw.), die nur verwendet werden kann, wenn du über genügend Ressourcen verfügst. Einen Umweg zu machen, um deine Vorräte aufzufüllen, kann manchmal die beste Taktik sein, wenn du deine stärksten Waffen einsetzen willst.

Bei Roguelike-Spielen gibt es in der Regel viele zufällige Parameter, die von Zeit zu Zeit herumgeworfen werden, aber in Metal Slug Tactics kannst du die gleiche Mission mit den gleichen Bedingungen endlos oft wiederholen. Für mich selbst sehe ich sowohl Vorteile als auch Nachteile. Zum Beispiel lerne ich, mit verschiedenen Levels und Situationen umzugehen, und ich werde von Runde zu Runde intelligenter mit meiner Herangehensweise, aber diese unvorhergesehene und unvorhersehbare Zutat fehlt gleichzeitig, was bedeutet, dass dem Spiel nach mehreren Stunden auf dem Feld manchmal ein Überraschungsfaktor fehlt.

In der Darstellung macht Tactics aber dem Namen seiner Serie alle Ehre. Es gibt wunderbare Pixelgrafiken voller Charme und Persönlichkeit, und alles, von den Charakteren über Objekte bis hin zu den Umgebungen, fühlt sich sorgfältig handgefertigt und voller Details an. Auch die Musik liefert eine durchaus akzeptable Qualität, und trotz der Tatsache, dass die Rockmelodien nicht wirklich typisch für den Soundtrack sind, habe ich mich dabei ertappt, wie ich sowohl mit dem Kopf als auch mit den Füßen wippte, als ich meinen Truppen neue Befehle gab.

Alles, was Metal Slug Tactics zu bieten hat, ist von hohem Standard, und es ist sehr schwierig, Schwächen aufzuzeigen, da das meiste davon Qualität und Klasse atmet. Die Komponenten selbst reichen vielleicht nicht bis an die absolute Spitze der Bewertungsleiter, aber dies ist ein Titel, der mit Sorgfalt auf das Originalmaterial sowie dem Wunsch entwickelt wurde, sich vom ersten bis zum letzten Moment von der Masse abzuheben.

Am Ende ist Metal Slug Tactics ein wunderbarer kleiner Nebenweg in einer ansonsten sehr obskuren Spielserie. Mit seinem schnellen Tempo und seinem eigenartigen Spielsystem bietet es den Veteranen des Genres etwas Neues und bietet Neulingen etwas zum Genießen. Das Erlebnis ist herausfordernd und gleichzeitig einladend, und Sie werden sich oft dabei ertappen, wie Sie nur eine weitere Runde spielen möchten, und sei es nur, um die schönen Animationen zu sehen oder die fantastische Musik zu hören. Wenn Ihnen die Serie bereits gefällt, ist dies ein Muss, aber wenn Sie neu in der Metal Slug -Erfahrung sind, empfehle ich Ihnen trotzdem, dies ehrlich auszuprobieren. Es ist keineswegs ein Meisterwerk, aber Metal Slug Tactics macht verdammt viel Spaß zu spielen. Was will man mehr?