Metal Gear Solid V und Resident Evil 4 kommen im Juli zum Game Pass

Microsoft hat ihrem Xbox Game Pass weitere Gaming-Highlights beschert. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain und Resident Evil 4 stehen noch diesen Monat allen Abonnenten der Dienstleistung zur Verfügung, auf welche Überraschungen ihr euch sonst noch freuen dürft (und ab wann das alles bereitsteht), haben wir für euch zusammengefasst:

17. Juli: Night Call (PC)

18. Juli: Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (Xbox One), The Banner Saga 3 (Xbox One und PC)

25. Juli: For the King (Xbox One und PC), Killer Instinct: Definitive Edition (Xbox One und PC), Resident Evil 4 (Xbox One)