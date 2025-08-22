HQ

Es ist äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich, einen umfassenden Blickwinkel auf ein brandneues Remake von etwas zu finden, das jetzt als antik eingestuft werden muss, weil es ganz auf den entscheidenden Kontext ankommt, der jeden einzelnen Verbraucher und seine spezifische Kaufeinstellung und -situation umgibt. Was erwarten wir von einem "Remake"? Handelt es sich nur um nachgebildete grafische Assets, die genau die gleiche Geschichte noch einmal erzählen sollen? Oder gibt es eine inhärente Forderung nach einer Art Remix, einer Neuinterpretation?

Ich selbst bin hin- und hergerissen, denn die Art und Weise, wie Final Fantasy VII: Remake einen Dialog mit sich selbst und über sich selbst in Gang setzt, bleibt eine der aufregendsten Meta-Wendungen, die ich je erlebt habe, aber gleichzeitig sympathisiere ich mit dem Argument, dass Remakes das Ausgangsmaterial in gewisser Weise mit Respekt und Sorgfalt behandeln sollten.

Die Restaurierungsarbeiten hinter Metal Gear Solid Δ: Snake Eater wurden perfekt durchgeführt, auch wenn es ein paar Probleme gibt, die es wert sind, hervorgehoben zu werden und die alle betreffen, unabhängig von der oben genannten Einstellung und Perspektive. Abgesehen davon bleibt das Spiel, oder zumindest das Hauptspiel selbst, sich selbst treu, sodass es schwierig ist zu bestimmen, was ich eigentlich brauche, um es zu empfehlen.

In erster Linie ist es wichtig zu betonen, dass es sich abgesehen von ein paar kleineren Komfortmerkmalen hier und da und zwei zweiten, separaten Modi namens "Snake Vs." und "Fox Hunt" inhaltlich um eine originalgetreue Kopie des Originals Metal Gear Solid 3: Snake Eater aus dem Jahr 2004 handelt. In diesem Jahr bekam ich das Spiel als 12-Jähriger von einem Familienmitglied geschenkt, das sich für Spiele interessierte, und ich verbrachte etwa 12 Monate damit, es mit meinem kleinen Bruder fertigzustellen. Es war unsere Einführung in ein fortschrittliches, eigenwilliges und durch und durch einzigartiges Universum, das wir in so jungen Jahren in keiner Weise aufnehmen und mit dem wir uns identifizieren konnten, aber es ist immer noch eine der schönsten Spielerinnerungen meiner gesamten 34 Lebensjahre.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ist daher ein willkommenes Wiedersehen, und indem wir genau das gleiche Erlebnis in Unreal Engine 5 nachstellen, wird klar, dass es allein aus diesem Grund den Kaufpreis für diejenigen von uns wert ist, die Metal Gear in seiner reinsten Form vermisst haben und die eine pulsierende Nostalgie verspüren, wenn sie nur daran denken, das Abenteuer von Naked Snake in seiner Gesamtheit zu erleben, ohne uns um irgendwelche Veränderungen kümmern zu müssen, mit denen wir uns möglicherweise auseinandersetzen müssen.

Die Technologie dahinter ist breit anerkannt. Nein, dies ist kein Kandidat für das schönste Spiel auf den neuesten Konsolenplattformen, aber es ist auch nicht geradezu enttäuschend. Es ist detailliert genug, flüssig genug und dem Geist des Originalspiels treu genug, dass es eine angemessene Nachbildung der visuellen Identität von Snake Eater darstellt und es in einen modernen Rahmen einfügt. Ich sage "ausreichend", weil die Grafik des Spiels insgesamt ordentlich ist, ohne auffällig zu sein. Die Charaktermodelle kommen nicht annähernd an die Ausdruckskraft von Naughty Dog heran, noch ist die Bildrate des Spiels so seidenweich wie die von Doom: The Dark Ages. Auf PS5 Pro, auf dem der größte Teil dieser Rezension basiert, sieht das Spiel großartig aus, aber es ist nicht so sehr, dass man im Laufe des Spiels hektisch die Kinnlade vom Boden heben wird. Auf Xbox Series und der regulären PS5 gibt es zwei Grafikeinstellungen, Quality in 4K/30fps und Performance in 4K/60fps, bei denen man keine Wahl bei der Pro hat, aber wenn man die Leistung von Doom: The Dark Ages berücksichtigt, hätte Konami in der Lage sein müssen, uns beides zu bieten, insbesondere wenn Performance von etwas so Magerem wie 1080p auf 4K hochskaliert wird.

Darüber hinaus klingt die Musik wunderbar, die Sprachausgabe behält den gleichen kitschigen Ton bei, der dem Spiel eine so ausgeprägte und legendäre Identität verliehen hat, und in Kombination mit der etwas freieren Kamera in der aktualisierten Steuerung (man kann auch das klassische Setup wählen, wenn man möchtet), wirkt Metal Gear Solid Δ: Snake Eater modern und optimiert, wenn auch mit wenigen Ausnahmen.

Dies wirft eine interessante Debatte darüber auf, ob diese Remakes klassischer, älterer Spiele die betreffenden Spiele drastischer aktualisieren sollten. Hätte zum Beispiel Konami mehr Elemente aus Metal Gear Solid V: The Phantom Pain implementieren sollen? Oder soll jede einzelne überholte Manierismus unbedingt beibehalten werden, denn genau diese machen den Charme des Spiels aus? Ich selbst habe die Antwort nicht, aber ich kann von ganzem Herzen sagen, dass ich nach einem etwas unbeholfenen Wiedersehen in der ersten Stunde schnell meine enorme Liebe zu diesem epischen Drama des Kalten Krieges wiederentdeckt habe, auch wenn es sich deutlich besser anfühlt, Snake in modernen Metal Gear Spielen zu steuern. Für mich persönlich hat es sich das ganze Wiedersehen auf erzählerischer, mechanischer und struktureller Ebene gelohnt.

Apropos Erweiterung eines bestimmten Spiels durch Remakes/Remasters: Es gibt einen brandneuen Modus namens Fox Hunt, der jedoch erst irgendwann im Herbst verfügbar sein wird. Es ist eine etwas merkwürdige Entscheidung, und die wenigen Sequenzen, die wir gesehen haben, deuten auf einen ziemlich unterhaltsamen Multiplayer-Modus hin. Dann gibt es noch Snake vs. Monkey, eine ziemlich unterhaltsame Abwechslung, bei der man zumindest auf der PlayStation Affen von Ape Escape jagt. Es gibt acht verschiedene Missionen mit einer eigenen, eher amüsanten und metaartigen Einleitung, in der man die bereits erwähnten Affen innerhalb eines Zeitlimits neutralisieren muss. Es ist nicht besonders tiefgründig, es ist nur ein klassisches Zeitfahren, aber in Bezug auf die ganze eigenwillige Seite der Designphilosophie von Kojima passt es ganz gut.

Abgesehen davon ist es ziemlich einfach zu argumentieren, dass selbst die kleinsten Änderungen, wie z.B. das deutlich veränderte Erscheinungsbild von Eva aufgrund der Neuerstellung der grafischen Assets des Spiels in Unreal Engine 5, dem Spiel etwas von seinem kantigen Charme genommen haben, aber Konami ist dem Spiel auch extrem treu geblieben, dass viele, Mich eingeschlossen, ich liebe so sehr. Es ist schwieriger, die kleinen Leistungsprobleme hier und da und zwei leicht mittelmäßige Grafikeinstellungen auf der Konsole zu verzeihen, aber gleichzeitig ist dies immer noch eine hervorragende Möglichkeit für Neulinge, in die Serie eingeführt zu werden, und eine bemerkenswerte Hommage an Kenner. Bravo.