Metal Gear Solid 4: Das Remaster von Guns of the Patriots behebt das nervigste Problem des Spiels

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Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots bekommt sein nervigstes Problem im Rahmen seines Remasters in Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 behoben. Das PS3-Spiel wurde für seine unglaubliche Geschichte, das Stealth-Action-Gameplay und die Optik hoch gelobt. Es war ein riesiges Spiel, aber Kojimas Vision war groß, was bedeutete, dass es nicht unbedingt Platz gab, um alles auf einmal zu laden.

Im Remaster sind die extremen Ladezeiten des Originals korrigiert. Bei einem ersten Blick auf das Gameplay, das von Washagana TV (über Wccftech) gehostet wird, sehen wir, dass es keine Wartezeiten zwischen den Akten gibt, während im Original das Spiel Daten der bisher absolvierten Geschichte gelöscht hat, um Platz für das Spiel zu schaffen.

Die Ladezeiten sind unglaublich schnell, was man angesichts der technologischen Generationssprünge seit der Veröffentlichung von Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots erwarten würde. Es ist erwähnenswert, dass es einen Unterschied zwischen den Installationszeiten und den allgemeinen Ladezeiten gibt, da das Installieren der weiteren Handlungen viele Probleme beim Start verursacht hat. Dennoch sind diese Verbesserungen willkommen, und sie machen es leichter, den Freund, der Metal Gear Solid noch nicht ausprobiert hat, davon zu überzeugen, die Spiele endlich zu kaufen und zu spielen.

Außerdem sehen wir im Gameplay, dass der iPod überraschend zurückkehrt, und es gibt eine neue Option zurück ins Hauptmenü, die ebenfalls willkommen ist. Wir werden sicher noch einige weitere willkommene Verbesserungen sehen, wenn das Spiel im August erscheint.