Meta wird Instagram-Nutzern NFTs anbieten

Der CEO von Meta (der Facebook-Mutterfirma), Mark Zuckerberg, bestätigte während eines Bühnenauftritts auf dem Event "South by Southwest", dass NFTs in absehbarer Zukunft auf die Social-Media-Plattform Instagram gelangen werden: "Wir arbeiten daran, NFTs schnellstmöglich auf Instagram zu installieren. Ich bin noch nicht bereit, genau anzukündigen, [wann] das genau sein wird, aber in den nächsten Monaten wird diese Möglichkeit [hoffentlich bestehen]." NFTs, ausgeschrieben "Non-Fungible Token", sind virtuelle Eigentumsrechte, die beim Erwerb und beim Handel digitaler Güter ins Spiel kommen können. Diese Lizenzen haben einen schlechten Ruf, unter anderem weil sie die Umwelt schädigen.

Quelle: Engadget.