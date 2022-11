Meta senkt Quest 2 Preisschild: $350 mit Beat Saber und Resident Evil 4 VR

HQ

In diesem Jahr haben wir die Entscheidung von Meta gesehen, den Basispreis seiner Meta Quest 2-Modelle um 100 US-Dollar zu erhöhen, ein Schritt, der von Komponentenmangel geprägt ist und den Verkauf des VR-Gehäuses eindeutig beeinträchtigt hat. Aber jetzt hat sich das Unternehmen ein neues Ziel gesetzt und hofft, sich zu erholen, indem es die Weihnachtseinkaufssaison nutzt, indem es einen Sonderrabatt anbietet.

Meta hat auf seinem Blog ein Sonderangebot für Meta Quest 2 angekündigt, in dem es den Preis auf $349.99 für das 128GB-Modell und $429.99 für das Top-256GB-Modell senkt. Und nicht nur das, denn neben dem Spiel Beat Saber in jedem VR-System, das sie verkaufen, enthalten sie auch den Titel Resident Evil 4 VR, eines der besten Spiele, die man in der virtuellen Realität genießen kann.

Das Angebot wird ab dem 18. November in mehreren europäischen Gebieten verfügbar sein. Es ist ein Schritt, der sicherstellen wird, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Spielerbasis zu vergrößern, bevor Sony mit PS VR2 wieder in den Hardwaremarkt einsteigt.