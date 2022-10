Meridiem Games veröffentlicht The Crown of Wu digital auf PlayStation und PC

The Crown of Wu ist ein Third-Person-Action-Adventure-Spiel, in dem wir die Kontrolle über Wu übernehmen, ein halb Affe, halb Mensch, der die Macht von einer Krone übernahm, die ihm außergewöhnliche Stärke gab, ihn aber gleichzeitig korrumpierte, bis zu dem Punkt, dass er gefangen genommen und eingesperrt werden musste. Aber jetzt hat die Krone einen neuen Träger, und nachdem er aus den Ruinen seines Gefängnisses aufgetaucht ist, sieht Wu die Gelegenheit, Erlösung zu erlangen und den Frieden zu finden, nach dem er sich sehnt.

Mit klarer Inspiration von Journey to the West (der klassischen orientalischen Geschichte über den Affenkönig, auf der auch Enslaved: Odyssey to the West und Dragon Ball basieren) die Zukunfts-Vergangenheit-Fantasy-Welt als Sun Wukong, die alleine gegen Feinde kämpft und komplexe Hindernisse überwindet, um die große Krone zurückzuholen, die vom bösen Zhu gestohlen wurde.

Obwohl es kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum gibt, kann es bereits zu den Wunschlisten auf der Steam-Seite und im PS Store hinzugefügt werden. Der weltweite Vertrieb erfolgt über Meridiem Games. Den ersten Trailer könnt ihr euch unten ansehen.