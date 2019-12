Mehr Render-Bilder des MMO-Shooters Plan 8

Pearl Abyss sind die Entwickler von Black Desert Online und sie haben in der MMO-Küche gerade einige Eisen im Feuer. Eines ihrer Projekte hört auf den Namen Plan 8 und es ist in zweiter Instanz kein reinrassiges Rollenspiel, sondern ein Shooter mit MMO-Elementen. Das Game steckt uns in einen Exosuit, den wir mit immer stärkeren Teilen ausstatten, was uns wiederum neue Fähigkeiten zur Verfügung stellt. Die Anpassung soll nicht nur unsere Kampfrüstung betreffen, sondern auch die Waffen. Was genau der Unterschied zu Destiny 2 und Warframe ist, verrät uns der Entwickler nicht, da es noch kein Gameplay zu sehen gibt. Stattdessen haben wir hübsche Render-Bilder geschickt bekommen, die nicht die finale Spielgrafik widerspiegeln.

