Mega Man Zero/ZX Legacy Collection enthüllt, kommt im Januar 2020

Capcom ist erneut vom Retro-Fieber infiziert worden, denn mit der Mega Man Zero/ZX Legacy Collection wollen die Japaner zu Beginn des kommenden Jahres Spieler auf PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch für sich gewinnen. Die Sammlung erscheint am 21. Januar und sie enthält die vier Spiele von Mega Man Zero, sowie Mega Man ZX und Mega Man ZX Advent. Um die klassischen 2D-Plattformer auch auf neuen HD-Geräten im Retrocharme spielen zu können, gibt es Pixelfilter, einen Casual-Modus und ein neues Speichersystem. Ein Z-Chaser-Modus wurde wohl ebenfalls hinzugefügt, allerdings möchte uns der Entwickler erst zu einem späteren Zeitpunkt mehr darüber verraten, so steht es zumindest in der Pressemitteilung.

