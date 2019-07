Mega Man X Dive springt mit seinem Blaster auf iOS und Android

Capcom hat diese Woche Mega Man X Dive für iOS und Android angekündigt. Das Handyspiel spielt im Deep Log, einer digitalen Welt, in der Daten aus der gesamten Mega-Man-X-Serie archiviert werden. Auf die eine oder andere Weise scheinen die Dateien jedoch korrumpiert und durcheinander geraten zu sein, also müssen wir sie wieder in Ordnung bringen. Das Spiel enthält verschiedene Level, Bosse und Charaktere aus den Mega-Man-X-Spielen, sowie einige neue Figuren. In einem kurzen Teaser sehen wir X und Zero als spielbare Charaktere, Axl könnte diesem Beispiel möglicherweise folgen. Mega Man X Dive soll noch dieses Jahr erschienen, unten seht ihr den ersten Teaser.

You watching Werbung