Mega Man Battle Network Legacy Collection erhält ein Veröffentlichungsdatum im April

Während Mega Man in erster Linie als schwieriger Plattformer bekannt ist, verwandelten die Mega Man Battle Network-Spiele die Serie in den frühen 2000er Jahren in ein taktisches RPG. Die Spinoff-Serie war recht erfolgreich und sechs Einträge wurden kurz hintereinander veröffentlicht (zehn, wenn man die Pokémon-ähnlichen Varianten mitzählt).

Bald werden Sie alle Spiele auf moderner Hardware erleben können, da Capcom bekannt gegeben hat, dass Mega Man Battle Network: Legacy Collection am 19. April 2023 für Nintendo Switch, PS4 und Steam veröffentlicht wird. Die Sammlung bietet sogar Online-Spiele für die meisten Titel.

Die physische Veröffentlichung auf PS4 und Nintendo Switch wird alle zehn Spielvarianten enthalten, während digitale Versionen in zwei Bände mit den folgenden Spielen unterteilt sind:

Band 1:





Mega Man Battle Netzwerk



Mega Man Battle Network 2



Mega Man Battle Network 3: Blau



Mega Man Battle Network 3: Weiß



Band 2:





Mega Man Battle Network 4: Blauer Mond



Mega Man Battle Network 4: Rote Sonne



Mega Man Battle Network 5: Team Colonel



Mega Man Battle Network 5: Team Protoman



Mega Man Battle Network 6: Cybeast Gregar



Mega Man Battle Network 6: Cybeast Falzar



Seht euch unten den Trailer zu Mega Man Battle Network: Legacy Collection an.