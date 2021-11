HQ

Halo und der Spielzeughersteller Mega Construx arbeiten seit langer Zeit zusammen an Halo-Dioramen. Natürlich wird auch Halo Infinite dafür zweckentfremdet und das Ergebnis sehen wir diese Woche in einem schicken Trailer. Das Stop-Motion-Video erzählt eine dreiminütige Rettungsgeschichte, in der der Spartaner John mit der Kennung #117 zu den Waffen greift und verbündete Geiseln befreit. Ist ganz niedlich, dieser Kurzfilm.