Mega bringt eine "Do it yourself" Xbox 360 auf den Markt

Während Lego mit Abstand die größte Marke ist, wenn es um Spielzeugbausteine geht, gibt es tatsächlich nur wenige Alternativen. Die meisten von ihnen sind jedoch ziemlich schlecht, mit einer Ausnahme, Mega (früher bekannt als Mega Blocks).

Und sie haben jetzt etwas angekündigt, das Retro-Gamer zu schätzen wissen könnten, eine "Do it yourself"-Xbox 360. Es wurde im gleichen Stil wie die Lego-Versionen von Atari 2600 und NES hergestellt, mit mehreren coolen Easter-Egg-Funktionen, abgesehen davon, dass es einfach nur großartig aussieht. Dazu gehören Lichter (sowohl Konsole als auch Controller), ein Disc-Laufwerk, in das Sie eine Halo 3-Disc einlegen können, um neue Funktionen freizuschalten, ein Batteriefach am Controller und sogar eine "abnehmbare Festplatte und Seitenschalen, um ein interaktives Interieur zu enthüllen".

Das gesamte Set besteht aus 1.342 Teilen und kostet 149,99 $. Es gibt jedoch einen kleinen Haken, da es exklusiv für Target in den USA hergestellt wird, sodass es in Europa etwas schwierig sein könnte, es zu einem vernünftigen Preis zu bekommen.

Wir können uns zumindest dieses wunderbare Set im kurzen X-Video unten und einigen Bildern ansehen.