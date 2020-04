Mech-Power in No Man's Sky nutzen

Hello Games entfesselt heute in einem neuen Update die Mech-Roboter in No Man's Sky. Der sogenannte Minotaur ist mit einem Jetpack ausgerüstet und wird von planetaren Gefahren nicht beeinträchtigt. Er eignet sich hervorragend dazu, um an schwer zugänglichen Bereichen nach seltenen Materialien zu farmen. Das Cockpit dieses schweren Exocraft-Roboters können VR-Spieler in 360 Grad erkunden und wer seinen Weltraum-Frachter mit dem entsprechenden Update versieht, darf seinen Mech sogar aus dem Orbit zu sich auf die Planetenoberfläche beordern.

Außerdem hat der Entwickler im neusten Update einige kleinteilige, grafische Anpassungen und Optimierungen vorgenommen. Spieler dürfen beispielsweise ihre Exocraft-Fahrzeuge anpassen, unter der Erde Stromleitungen verlegen und solche Dinge. Alle Updates gibt es im Entwickler-Blog, No Man's Sky spielt ihr auf PS4, Xbox One und PC.