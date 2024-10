McLaren stellt der Welt den W1 vor

HQ

Wie wir letzte Woche berichteten, präsentierte der Supersportwagenhersteller McLaren gestern der Welt das nächste große Auto seiner Performance-Serie. Er ist als W1 bekannt und ist der Nachfolger des P1, was bedeutet, dass wir ein Auto erwarten können, das sehr schnell und leistungsstark ist.

In einer ausführlichen Pressemitteilung erfahren wir, dass es sich beim W1 um einen V8-Hybrid handelt, der 928 PS bei 233 PS pro Liter leistet und damit die höchste Leistung eines McLaren-Motors aller Zeiten darstellt. Das Auto wiegt 1.399 kg und bietet bis zu 1.000 kg Abtrieb, was zum Teil auf seinen neuen Active Long Tail -Heckflügel zurückzuführen ist, der sich an die jeweilige Situation anpasst, und all dies reicht aus, um den W1 zum "am schnellsten beschleunigenden und am schnellsten überrundeten, straßenzugelassenen McLaren aller Zeiten" zu machen.

In Zahlen ausgedrückt wird dieser Supersportwagen in der Lage sein, in 5,8 Sekunden von 0 auf 200 km/h und in 12,7 Sekunden von 0 auf 300 km/h zu beschleunigen, wobei die Höchstgeschwindigkeit auf 350 km/h festgelegt ist. Wie man es von einem Auto mit dieser Art von Leistung erwarten würde, wird es ziemlich selten und sehr teuer sein, wobei McLaren anmerkt, dass nur 399 Modelle produziert werden (die alle bereits zugeteilt wurden) und dass der Preis bei etwa 2 Millionen Pfund pro Fahrzeug liegen wird.

Schauen Sie sich unten den W1 an.

Werbung: