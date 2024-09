McLaren enthüllt nächsten Monat ein neues Auto der Ultimate Series

HQ

McLaren stellt nur selten neue Supersportwagen-Modelle vor, und deshalb ist es ein sehr aufregender Moment, wenn der britische Autohersteller ankündigt, etwas Frisches zu zeigen. Das ist es, was wir im Oktober sehen werden.

McLaren hat Pläne geschmiedet, am 6. Oktober den Vorhang für ein neues Ultimate Series Modell zu lüften. Das Auto wird in die Fußstapfen der legendären Formel 1 und des P1 treten, die bereits 2013 debütierten. Es ist unklar, wie das Auto aussehen wird, wie es heißen wird (obwohl, wenn man sich an die frühere Namenskonvention hält, es wahrscheinlich ein Buchstabe und eine 1 sein wird) und auch, welche Art von Leistung es unter der Haube haben wird, aber zum Glück wird alles in etwas mehr als einer Woche enthüllt.

Was erhoffst du dir vom nächsten großen McLaren-Supersportwagen?

