Matt Reeves ist "tief" im Schreiben der Fortsetzung von The Batman

Seit The Batman Anfang 2022 in den Kinos gelandet ist, warten die Fans gespannt darauf, was als nächstes für diese packende Version des Dunklen Ritters kommt. Nun, um diese Angelegenheit anzusprechen, Regisseur Matt Reeves hat jetzt in einem Interview mit Collider verraten, dass er derzeit das Drehbuch mit Co-Autor Mattson Tomlin schreibt und dass die beiden wirklich gespannt sind auf das, was kommen wird.

"Wir sind tief drin und mein Partner und ich schreiben, Mattson [Tomlin] und ich schreiben, und es ist wirklich aufregend, und ich bin wirklich begeistert von dem, was wir tun."

Diese Antwort kam, als Reeves gefragt wurde, ob er in diesem Jahr Filme drehen würde, worauf der Regisseur antwortete: "Ich werde diese Frage nicht beantworten, aber wir arbeiten an einem Film. Ich werde es dir so sagen."

Dies lässt es so aussehen, als würde The Batman 2 in diesem Jahr nicht drehen oder zumindest erst spät im Kalenderjahr beginnen. So oder so, es ist aufregend zu wissen, dass Reeves hart an der Fortsetzung arbeitet.