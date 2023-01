Matt Reeves enthüllt die Ursprünge des Cloverfield-Monsters

Matt Reeves, der Regisseur hinter dem Kult-Found-Footage-Film Cloverfield, hat die Geheimnisse hinter dem mysteriösen Monster des Films enthüllt, einschließlich seiner Herkunft und warum es New York City angreift.

In einem Interview mit Syfy enthüllte Reeves, dass es eine Hintergrundgeschichte für die riesige Kreatur gab, die enthüllte, dass es sich um ein Alien handelte. "Es ist fremd", sagte er. "Tatsächlich kann man am Ende des Films den Moment sehen, wenn es um [die Erde] geht. Wenn wir uns das Filmmaterial ansehen, in dem sie am Ende auf dem Riesenrad sind, können Sie sehen, wie der Meteor herunterfliegt und den Ozean trifft. Das ist eigentlich der Anfang des Babys auf der Erde."

Es gibt noch ein weiteres interessantes Detail über dieses Alien, und es ist, dass die riesige Kreatur eigentlich nur ein Säugling ist. "Für mich" Reeves fuhr fort. "Das große Geheimnis war, dass das Monster ein Baby war und Trennungsangst hatte. Der Grund, warum das Monster ausflippte, war, dass sie Anfälle hatten, weil sie nach ihrer Mutter suchten. Und so hatte [das Monster] genauso Angst wie die Hauptfiguren, denn es scheint, als gäbe es nichts Schrecklicheres als das menschliche Element, das gegen dieses riesige Monsterelement kämpft, und tatsächlich sind beide nur verängstigt."

Dies sind einige interessante Punkte, die uns einen ganz neuen Blick auf den klassischen Film geben. Vielleicht ist es Zeit für eine Wiederholung von Cloverfield, wie es aussieht, diesmal mit etwas mehr Sympathie für das riesige, wütende Baby-Alien.