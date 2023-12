Matt Reeves' Arkham Asylum-Serie spielt im DCU

HQ

Erst gestern haben wir berichtet, dass Suicide Squad: Kill the Justice League nicht das Ende des Arkham-Universums sein wird, wenn es um Videospiele geht. Jetzt hat uns James Gunn in Threads einige weitere Informationen über alles gegeben, was mit Arkham zu tun hat.

Auf die Frage eines Nutzers, ob wir weitere Spin-offs von Matt Reeves sehen würden, die in seinem eigenen Batverse spielen, antwortete Gunn, dass die Arkham-Serie Teil des DCU sein wird. "Wir lieben Matt als Regisseur und Produzenten, also wird er Geschichten sowohl innerhalb seines Batman-Universums als auch innerhalb des DCU produzieren", stellte er klar.

Neben der Arbeit an einer Arkham Asylum-Serie bringt Reeves nächstes Jahr auch das Spin-off The Penguin heraus. Derzeit gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für die Arkham Asylum-Reihe, aber es ist wahrscheinlich, dass wir im Jahr 2025 mehr darüber hören werden.