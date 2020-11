Master Chief hat sich in der Xbox Series S eingenistet

You're watching Werben

Viele von uns werden wahrscheinlich niemals unsere Konsolen öffnen, warum auch. Es ist unnötig und zerstört unsere Garantie. Zum Glück gibt es jedoch immer genug andere Leute, die sich dazu bereit erklären, so dass wir sehen können, wie die neuste Konsolengeneration unter der Haube aussieht.

Einer dieser Leute ist der Youtuber Modern Vintage Gamer, der seine Xbox Series S öffnete und dabei eine witzige Entdeckung machte. Wie es aussieht, trägt jede Xbox Series S einen kleinen Master Chief auf seiner PSU. Ein Easter Egg, das viele von uns anderweitig niemals sehen würden.

Dies ist nicht das erste Mal, dass der Master Chief in einer Xbox-Konsole auftaucht, auch in der Xbox One S und X versteckte er sich. Das ist natürlich nicht weiter von Bedeutung, trotzdem ist es ein nettes Detail von Microsoft. Somit habt ihr den Master Chief stets auf eurer Xbox Series S, auch wenn die Veröffentlichung von Halo Infinite in das nächste Jahr verschoben wurde.