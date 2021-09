Master Chief führt Windows 11 in neuem Werbespot ein

HQ

Microsoft hat die Popularität von Halo in der Vergangenheit auf verschiedene Weise genutzt, etwa indem ihren virtuellen KI-Assistenten Cortana nannten - so hieß die KI-Begleiterin, die den Master Chief in der originalen Trilogie begleitete. John #117 (das ist die Kennung des UNSC-Supersoldaten) ist seit langem das Aushängeschild der Xbox und deshalb muss er seinen Helm ab und zu auch mal für ein paar lästige Dinge herhalten. Zum Beispiel um das neue Windows 11 zu bewerben.

In einem Werbespot werden einige der neuen Funktionen von Windows 11 vorgestellt, darunter auch spielbezogene Updates, wie Auto-HDR, der neue Look vom Microsoft Store und eine SSD-Speichertechnologie namens "Direct Storage". Abgesehen vom überarbeiteten Startmenü, der ausgebauten Unterstützung von Android-Apps und vorinstallierten Chatprogrammen tut sich ansonsten aber wenig.