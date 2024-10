Massive Entertainment rekrutiert für ein "unangekündigtes Projekt"

HQ

Es sieht so aus, als ob Massive Entertainment mehr zu tun hat, als weiterhin Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora, The Division 2 und die Entwicklung von The Division 3 zu unterstützen. Der Entwickler hat jetzt einige Stellenangebote veröffentlicht, in denen alle nach Mitarbeitern gesucht werden, die sich dem Team anschließen und dabei helfen, das sogenannte "unangekündigte Projekt" zum Leben zu erwecken.

Wir haben im Moment keine weiteren Informationen zu diesem Projekt, und die verschiedenen Stellenangebote schaffen es, weitere Details zu verbergen und unter Verschluss zu halten, aber die Formulierung bestätigt eindeutig, dass dies etwas ist, das über die Liste der Projekte hinausgeht, von denen wir wissen, dass Massive in seiner Pipeline hat.

Woran hoffen Sie in diesem Sinne, dass Massive arbeitet? Eine Fortsetzung von Star Wars Outlaws oder Avatar: Frontiers of Pandora ? Etwas ganz Neues? Lassen Sie es uns unten wissen.