Massig Koop-Gameplay aus Ghost Recon: Breakpoint ansehen

Ghost Recon: Breakpoint kommt nächsten Monat auf uns zu, doch als uns Ubisoft kürzlich während eines Preview-Events in Auroa absetzte, durften wir bereits vorsorglich eine Menge Content ausprobieren (unsere Eindrücke findet ihr an dieser Stelle). Neben dem PvP-Modus Ghost War und dem anfänglichen Tutorial haben wir im Squad zu viert mächtig Unruhe gestiftet. Was sich seit Ghost Recon: Wildlands an den Koop-Einsätzen getan hat, das erfahrt ihr in unseren Gameplay-Videos - zu sehen sind die zwei Missionen "Back to Basics" und "No Way Out. Ghost Recon: Breakpoint erscheint am 4. Oktober auf PC, Xbox One und Playstation 4.

