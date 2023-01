Mass Effect 2 mod gibt Miranda einen Power-Boost

HQ

Die Selbstmordmission von Mass Effect 2 ist einer der nervenaufreibendsten Momente in der Geschichte des Spiels, da Sie Ihre geliebten Gefährten (und Jacob) in einer Reihe von zunehmend gefährlichen Situationen in Gefahr bringen müssen. Wenn du die falschen Entscheidungen triffst oder deine Freunde dich nicht genug mögen, stirbst du, so einfach ist das.

Einer der Momente in der Selbstmordmission, der eine Menge Kontroversen ausgelöst hat, ist "The Long Walk", wo Sie ein Biotikum auswählen müssen, das stark genug ist, um ein Kraftfeld am Laufen zu halten, während Sie eine Wanderung durch ein von Feinden verseuchtes Schiff unternehmen.

Viele Leute haben Miranda für diese Mission gewählt, da sich ihre Biotik im Spiel als unglaublich mächtig erweisen kann, aber dies ist eine falsche Wahl in Mass Effect 2 und wird dazu führen, dass Menschen sterben. Die Miranda's Long Walk-Mod scheint dies jedoch zu ändern, indem sie ihr die Kräfte gibt, die sie wirklich haben sollte, und sogar einige alte Dialoge enthält, damit es wie eine bessere Entscheidung klingt, wenn Sie sie auswählen.

Es ist eine kleinere Änderung, aber eine, die Fans des Charakters zu schätzen wissen. Sie können Miranda's Long Walk vom Nexus herunterladen, aber zuerst benötigen Sie den ME3Tweaks Mod-Manager und den inoffiziellen LE2-Patch. Danach können Sie loslegen.