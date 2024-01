Mary Janes Gesichtsmodell aus den Spider-Man-Spielen sagt, dass Fans sie belästigen

HQ

Wie viele von euch sicherlich wissen, ist Laura Bailey die Synchronsprecherin, die Mary Jane in den viel gelobten Spider-Man-Spielen von Insomniac zum Leben erweckt hat. Aber das Gesicht der eigentlichen Figur ist in Wirklichkeit das ehemalige Model Stephanie Tyler Jones.

Und obwohl sie stolz auf ihre Version von Mary Jane ist, war der Ruhm nicht nur positiv für sie, da einige Leute (wie üblich) das Fandom einige Schritte zu weit treiben. In einem Instagram-Stories-Post (Screenshot unten, da Stories nach einem Tag gelöscht werden) erklärt sie, dass die Leute versuchen, sie bezüglich Spider-Man zu kontaktieren, selbst in ihrem neuen Job, in dem sie mit Hautpflege arbeitet, was Stalker-ähnliche Tendenzen zeigt:

"Liebe Spider-Man-Fans,

Ich schätze die Liebe für meine Rolle in den Spider-Man-Spielen und die positive Resonanz, die ich im Laufe der Jahre auf meine Version von MJ erhalten habe. Allerdings bin ich kein aktiver Schauspieler oder Model mehr, der vorspricht. Die Shootings, die ich jetzt mache, sind ein rein kreatives Ventil für mich selbst und eine Möglichkeit, mit Freunden zusammenzuarbeiten, die ich liebe. Am Wochenende überschritten einige Follower Grenzen. Einer ging sogar so weit, meinen Arbeitsplatz anzurufen und mehrere Voicemails zu hinterlassen, in denen er mit mir sprechen wollte und mich aufforderte, zurückzurufen, was inakzeptabel ist und als Stalking angesehen wird. Meine Hautpflege-Seite ist nichts für Spider-Man- oder MJ-Fans. Unterm Strich bin ich heute Morgen zur Arbeit gekommen und habe mich sofort unsicher und unwohl gefühlt, als ich diese Voicemails hörte. Bitte respektieren Sie, dass ich ein Mensch bin, der genau wie Sie versucht, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und ich bitte darum, dass Grenzen nicht überschritten werden. Nachrichten werden nicht beantwortet, ich werde dich blockieren, wenn du mir das Gefühl gibst, dass ich mich unwohl fühle, und du kannst mir nicht mehr folgen, wenn dich das enttäuscht.

Danke."

Leider ist Jones nicht die letzte Person, die sich mit dieser Art von Verhalten auseinandersetzen muss, da sogenannte Fans dazu neigen, diese Dinge über das Limit zu treiben, indem sie Entwickler, Streamer und Synchronsprecher kontaktieren und versuchen, einfach mit ihrem Leben weiterzumachen. Im allerbesten Fall sind es nette Fans, die gerade die gewöhnlichen Herrenhäuser vergessen haben, aber viele sind auch wirklich gruselig und bedrohen sogar Menschen. Sei niemals dieser Typ.