Marvels Thor übernimmt Fortnite Kapitel 2 - Saison 4

Epic Games spricht schon seit einigen Tagen vom bevorstehenden Beginn einer neuen Staffel in Fortnite - Kapitel 2 Season 4. In den letzten Wochen gab es viele Gerüchte, dass das Marvel-Universum wieder im Fokus stehen wird, und das wurde am großen Superhelden-Wochenende auch bestätigt. Auf einem Bild teilt teilen sie mit, dass Thor eine große Rolle spielen wird, sobald er am 27. August den Donner auf die Fortnite-Server heraufbeschwört. Ob neben ihm noch weitere Marvel-Charaktere am Spaß teilhaben dürfen, wissen wir nicht, doch bis nächsten Donnerstag werden wir sicher noch einige Teaser zu sehen bekommen.

