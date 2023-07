Marvel's Spider-Man 2 übernimmt das U-Bahn-System von San Diego

HQ

Im Vorfeld seines Panels auf der SDCC 2023 hat Marvel's Spider-Man 2 das U-Bahn-System von San Diego mit einem Zugwaggon übernommen, der mit dem Logo des Spiels bedeckt ist und dessen Veröffentlichungsdatum trägt.

Es gibt auch einige andere Spielwagen, wie z. B. einen mit Grafiken von Ultrakill, aber der Marvel's Spider-Man 2-Zug ist hier der Show-Stealer, da er auch zu bestätigen scheint, dass wir keine Verzögerung des Spiels sehen werden, da die Oktober-Veröffentlichung in einer öffentlichen Werbung verputzt wird.

Wir können uns vorstellen, dass wir auf dem SDCC-Panel etwas mehr Gameplay sehen und zusätzliche Details zu Marvel's Spider-Man 2 hören werden, und bei einer so großen Werbung, die in der U-Bahn erscheint, sollte alles, was wir sehen, ziemlich umfangreich sein.