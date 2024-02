Marvel's Spider-Man 2 und Baldur's Gate III gewinnen bei den D.I.C.E. Awards

HQ

Die Ergebnisse der D.I.C.E. Awards 2024 sind da, und es war ein großer Abend für Insomniac Games. Marvel's Spider-Man 2 hat zwar keine Preise bei den Game Awards mit nach Hause genommen, aber die meisten Siege bei den D.I.C.E. Awards.

Marvel's Spider-Man 2 gewann in den Kategorien "Outstanding Achievement in Animation", "Outstanding Achievement in Audio Design", "Outstanding Achievement in Original Music Composition", "Action Game of the Year", "Outstanding Technical Achievement" und Miles Morales gewann speziell für "Outstanding Achievement in Character".

Baldur's Gate III gewann 5 Auszeichnungen und erwies sich einmal mehr als die unaufhaltsame Kraft der Spieleveröffentlichungen im Jahr 2023. Es gewann das Spiel des Jahres, das RPG des Jahres, die herausragende Leistung in der Story, die herausragende Leistung im Spieldesign und die herausragende Leistung in der Spielregie.

An anderer Stelle gab es einige Siege für die anderen großen Namen des Jahres 2023. Street Fighter 6 wurde zum Kampfspiel des Jahres gekürt. "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" und "Super Mario Bros. Wonder" machten Nintendo stolz und gewannen die Auszeichnungen "Adventure Game of the Year" bzw. "Family Game of the Year". Alan Wake 2 von Remedy schnitt nicht so gut ab, wie manche es sich erhofft hatten, aber er erhielt die Auszeichnung "Outstanding Achievement in Art Direction".

Sehen Sie sich hier alle Gewinner an und lassen Sie uns wissen, wer Ihrer Meinung nach hätte gewinnen sollen.