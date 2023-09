Marvel's Spider-Man 2 ist ungefähr so lang wie das erste Spiel

HQ

Marvel's Spider-Man 2 wird laut dem Regisseur des Titels, Ryan Smith, ungefähr so lang sein wie das erste Spiel.

Im Gespräch mit VG247 bestätigte Smith, dass wir nicht 80-100 Stunden damit verbringen werden, durch New York zu schwingen, da sich Insomniac darauf konzentriert hat, ein kürzeres, unvergesslicheres Erlebnis zu bieten.

"Spider-Man 2 ist in Bezug auf die Gesamtspielzeit im gleichen Stadion wie das erste Spiel", sagte Smith. "Wir haben wirklich darüber nachgedacht, wie wir jeden der Momente ein bisschen epischer, ein bisschen tiefer oder ein bisschen mehr in die Geschichte integrieren können.""Wir wollen nicht, dass es ein 80- bis 100-stündiges Spiel wird, das ist nicht das, wo wir sein wollen. Wir wollen erstaunliche Geschichten erzählen, so gut wir können. Wir wollen jede Mission sehr, sehr unvergesslich machen. Das ist unser Ziel, anstatt super, super breit zu gehen."



Laut HowLongtoBeat.com würde ein regulärer Durchlauf von Spider-Man, d. h. das Abschließen der Geschichte und einiger Nebenquests, etwa 25 Stunden dauern, wobei 17 die durchschnittliche Laufzeit für nur die Hauptgeschichte und 35 für abgeschlossene Durchläufe sind. Das scheint eine gute Zeit zu sein, und es ist schön zu wissen, dass wir nicht 100 Stunden investieren müssen, um das Gefühl zu haben, eine gut verbrachte Zeit in New York verbracht zu haben.