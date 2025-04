Marvels neuer Fantastic Four-Comic spielt im Filmuniversum

HQ

Vor fast jedem Film, der auf Comics basiert, bringen die Verlage neue Comics heraus. Natürlich werden die Fantastic Four da keine Ausnahme sein. Die Marvel Studios haben jedoch noch nie zuvor mit Marvel Comics zusammengearbeitet, um einen neuen Comic auf den Markt zu bringen, der tatsächlich kanonisch ist und im MCU angesiedelt ist. Das wird sich mit dem kommenden Comic The Fantastic Four: First Steps ändern.

Matt Fraction, der zuvor Geschichten über Hawkeye und Fantastic Four geschrieben hat, wird auch diesen neuen Comic schreiben, der aus einer einzigen Ausgabe bestehen wird. Mark Buckingham wird es illustrieren, und das Cover wird von Phil Noto gestaltet. Im Comic folgen wir dem Team vier Jahre, nachdem es seine Kräfte erlangt hat, was bestätigt, dass weder der Film noch der Comic eine sogenannte Origin-Story sein werden.

"Das Herz von Marvel stammt schon immer aus den Comics, und Kevin und das Team haben diese Seiten mit jedem einzelnen Film auf außergewöhnliche Weise zum Leben erweckt. Mit diesem Comic bringen wir diese beiden Welten auf eine Art und Weise zusammen, von der wir glauben, dass die Fans sie lieben werden."