Marvel's Iron Man VR durchbricht die Schallmauer in Meta Quest 2 im November

Meta Connect, das größte Meta Quest 2-Event, findet gerade statt, und sowohl das Unternehmen als auch die Studios haben ein Update darüber gegeben, wie sich die Plattform in den letzten Monaten entwickelt hat (angesichts ihrer jüngsten Preiserhöhung) und was neu kommen wird.

Meta zieht eine Bilanz der zwei Jahre seit der Veröffentlichung von Meta Quest 2 und rühmt sich mit der Zahlungsfähigkeit ihres Systems und der Rentabilität für Entwickler, die daran arbeiten, und verwendet als Beispiel, dass mehr als ein Drittel ihrer Apps Millioneneinnahmen erzielen (wie The Walking Dead: Saints & Sinners, das allein auf Quest über 50 Millionen Umsatz hat). B. mehr als doppelt so viel wie alle anderen VR-Plattformen). Sie bieten auch andere Titel wie Zenith: the Last City, Resident Evil 4 und Blade & Sorcery.

Die Zukunft von Meta Quest 2

Aber vielleicht am interessantesten ist, was für die nahe Zukunft auf Lager ist, einschließlich der Ankündigung der November-Veröffentlichung von Marvel's Iron Man VR, einem Action-Abenteuer, in dem wir die Welt in Tony Starks berühmter Rüstung bereisen, während wir gegen den schurkischen Ghost kämpfen, einen Hacker mit einer gefährlichen Armee von Drohnen und einer mysteriösen Verbindung zu Starks Vergangenheit. Vollgepackt mit tiefen Referenzen für langjährige Marvel-Fans, ist dies so nah wie möglich, um Iron Mans Rüstung zu bewohnen, kurz bevor Sie Ihre eigene bauen. Marvel's Iron Man VR wird am 3. November 2022 erscheinen, also ist es gleich um die Ecke.

Sie haben auch einen integrierten Spieleentwickler für Population: One namens Population: One Sandbox vorgestellt, einen Spieleentwickler für das Entwerfen von Szenarien, mit denen man gegen Royale kämpfen kann. Mit dem Zugriff auf Community-Kreationen verspricht diese Erweiterung des Erlebnisses eine nahezu unendliche Wiederspielbarkeit für den Action-Shooter von BigBox VR.

Der endgültige Termin für Among US VR wurde ebenfalls bekannt gegeben. Es wird der 10. November 2022 sein. Und das mit einem Gameplay-Trailer, den Sie sich unten ansehen können.

Nach dem Erfolg von The Walking Dead: Saints & Sinners hat Skydance interactive The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution angekündigt, ein neues Abenteuer, das die Geschichte nach den Ereignissen des Originals fortsetzt. Mehr Zombies, weniger Ressourcen und ein härteres Überlebenserlebnis erwarten dich am 1. Dezember. Übrigens hat Skydance auch einen kurzen Einblick in ihr neues Projekt namens Behemoth gegeben, von dem sie versprechen, dass es eine noch herausforderndere Überlebenserfahrung sein wird, die von Grund auf neu erstellt wurde.

Und darüber hinaus ist die Zukunft noch ungewiss, wenn auch hoffnungsvoll, denn Oculus Studios hat bekannt gegeben, dass Camouflaj Studios (Marvel's Iron Man VR), Twisted Pixel (Wilson's Heart, Path of the Warrior) und Armature Studio (das Team hinter Resident Evil 4 auf Meta Quest 2) offiziell beigetreten sind. Es ist derzeit nicht bekannt, auf welche(s) Projekt(e) sie als nächstes eingehen werden.

Was haltet ihr von den Neuigkeiten zu Meta Quest 2?