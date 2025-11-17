Marvel's Deadpool VR Rezension: "Du bist eine Blamage für Gamer überall"

HQ

Wie im letzten Jahr sieht es so aus, als hätten Virtual-Reality-Spieler neue Gründe, ihre Helme rechtzeitig zu Weihnachten abzustauben, gerade als die VR-Szene wieder zu kämpfen schien. Ebenso ist es das Superhelden-Genre, das die beste Umgebung bietet, um einige neue, übertriebene Action-Moves auszuprobieren, und erneut profitieren diese Nutzer vom "Krieg" zwischen Marvel und DC. Wo sie mit Marvel 's Iron Man ein ordentliches futuristisches Flugerlebnis hatten und dann ein düsteres, ernsteres Detektivabenteuer mit dem preisgekrönten Batman: Arkham Shadow vom letzten Jahr – jetzt ist es an der Zeit, dass Wade Winston Wilson sich zwischen die beiden setzt. Denn Marvel's Deadpool VR ist ein verrücktes, übertriebenes Actionspiel mit einigen netten neuen Kampfideen, begleitet von sehr passendem Writing und Sprachausgabe.

Das Meta Quest 3/3S -Exklusivangebot erscheint morgen als wahrscheinlich die wichtigste Veröffentlichung im Jahr 2025 für das beliebteste VR-System. Und auch wenn es weder die Verfeinerung und Raffinesse der Geschichte von The Caped Crusader erreicht noch anstrebt, schaffte Twisted Pixel Games es, die verschiedenen Zutaten zusammenzubringen, die Deadpool in der virtuellen Realität zum Funktionieren bringen könnten, und gleichzeitig sowohl Fans als auch Neulinge ansprechen. Sei vorsichtig, falls du Letzteres bist, denn das bedeutet ununterbrochenes Blutvergießen und komödiantisches Gerede.

Fangen wir hier mit dem Kampf als Grundmechanik an. Auf dem Papier eignet sich der Charakter für eine hektische Kombination aus Fernkampf- und Nahkampfangriffen, und genau das macht man in den verschiedenen Begegnungen immer wieder. Du bewegst beide Waffen (an beiden Seiten deiner Hüfte verfügbar) und deine Schwerter (die du aus deinem Rücken ziehst), die du mit den zusätzlichen Gadgets (wie der Enterhakenpistole am unteren Rücken oder den klebrigen Granaten am linken Unterarm) sowie den Klingen und Schusswaffen, die von Gegnern und der Umgebung bereitgestellt werden (wie Ninja-Shuriken, Bögen und Pfeile, Schrotflinten...).

Werbung:

Um Deadpool s ganz eigenen Stil zu machen, haben die Entwickler überzeugend einige der markantesten Eigenschaften des Charakters eingeführt. Fallen gelassene Waffen zum Beispiel fallen nicht wirklich auf den Boden, sondern schweben für ein paar Sekunden über den Leichen, damit man sie leicht in Zeitlupe aufnehmen kann. Das ist wahrscheinlich die beste Designentscheidung, die hier umgesetzt wurde, um das Gefühl der Deadpool -Filme und Comics zu geben, aber natürlich gibt es grausame Finishes, die einen zum Lachen oder Schreien bringen, oder athletische Bewegungen, um die Umgebung zu durchqueren (Wall Run und Doppelsprung werden hier ebenfalls problemlos ausgeführt). Obendrein gibt es Deadpool s eigene Haupt-"Superkraft", die du im Hinterkopf behalten und zu deinem Vorteil nutzen solltest: seine Fähigkeit, abgetrennte Gliedmaßen zu regenerieren.

Nach einer großartigen ersten Mission gelangt man in die Hub-Welt (oder das Universum?) des Spiels, wo man die verschiedenen Kapitel antritt, die zusammen mit einer Reihe von Sammelobjekten, Upgrades, geheimen Räumen und Hi-Scores ein gehaltvolles Spiel nach VR-Maßstäben ergeben. Die Idee ist hauptsächlich, dass du deinen Spielstil anpassen kannst, um die verschiedenen Gegnertypen zu bekämpfen, sowohl in Horden, Wellen als auch bei Endbossen. Es ist anfangs beeindruckender und überraschender und es gibt kaum Erkundung oder Abenteuergefühl, abgesehen von einigen sammelbaren Comics, aber ich würde sagen, ich bin immer wieder zurückgekehrt, einfach wegen des albernen, übertriebenen Kampfsystems. Es wird auch repetitiv und einige Gegner waren einfach zu einfach, sogar ihre Animationen eingefroren, wenn man 20 Meter entfernt war, aber der nächste Finisher ließ mich das meistens vergessen.

Ah, die Finisher und die Kombos. Sie gehörten zu den besten, die ich je erlebt habe, nicht dieses Jahr, sondern generell in VR, und das ist natürlich ein großer Pluspunkt für ein Deadpool -Spiel. Einen scharfschützenden Typen mit einer Waffe zu greifen, ihn in Zeitlupe zu sich zu ziehen, um ihn in zwei Hälften zu schneiden, dann mit jeder Hand seine Wurfgeräte zu greifen und zwei heranstürmende Gegner aus verschiedenen Richtungen zu stoppen, ist nur ein Beispiel dafür, was du tun kannst – und das nicht nur zu deinem Vergnügen, denn das Spiel führt eine "Livestream"-Umgebung ein, die du vor deinen Zuschauern präsentieren kannst. So wie Viewtiful Joe heutzutage tun würde. Und diese werden in den geskripteten Bosskämpfen nur noch besser, aber natürlich.

Werbung:

Um das ganze Blutvergießen und die fliegenden Gliedmaßen in einem gleichmäßigen Tempo auf dem Bildschirm zu halten und da es auf der leistungsstarken, aber tragbar eigenständigen Quest 3 Hardware läuft, macht das Spiel einige Zugeständnisse in der Grafik. Das cel-shaded, von Comics inspirierte Finish der Charaktere funktioniert gut genug, aber die Umgebungen wirken oft so, als kämen sie aus der Gamecube -Ära, und einige der schlichten Hallen und Korridore der Helicarrier kündigen das schon sehr früh im Spiel an. Kompromisse sind bei diesem Format verständlich und die Norm, aber ich konnte nicht anders, als mich nach aufwendigeren Grafiken zu sehnen.

Also gibt es etwas, das das absichtlich alberne, oberflächliche Erlebnis, nachdem man hundert Hinrichtungen gemacht und das Spiel ein paar Mal neu gestartet hat, weil es gelegentlich einen Fehler gab (man hat eine Tutorial-Eingabe ewig auf dem Bildschirm behalten) – gibt es etwas, das das absichtlich alberne, oberflächliche Erlebnis aufrechterhält? Ja, das gibt es, und für mich ist das der andere Hauptgrund, dieses Spiel auszuprobieren: das Drehbuch und die Sprachausgabe.

Denn aus dem kopflosen Selbst zu sprechen ist schon lustig genug, aber dieses Spiel wäre ohne das anhaltende, nie aufhörende Geplapper nicht dasselbe, denn es ist auch ein fester Bestandteil des Charakters. Über die Kommunikation, wenn du mit dir selbst sprichst oder während Begegnungen – die clever geschriebenen und wunderbar vorgetragenen Zeilen sind dazu da, dich jederzeit zu unterhalten, buchstäblich. So einfach und wirkungsvoll wie das, aber auf eine Weise, die wir in VR selten sehen. Und als großartige Nachricht für Nicht-Englischsprecher: Auch wenn Sie Neil Patrick Harris und die Leistung des restlichen Hollywood-Ensembles vermissen werden, gibt es auch sehr gute Synchronisation in weiteren Sprachen. Ihr wisst alle, dass das Lesen von Untertiteln in VR keine gute Idee ist, und weil ihr euch lieber auf kreative Wege konzentriert, eure Feinde zu töten, während euch der x-te Witz ins Ohr kommt.

Von "Du hast mir das angetan, du beschissener Spieler", wenn du die Wiederholung deines eigenen dummen Todes siehst, über das ständige Durchbrechen der vierten Wand bis hin zu den witzigen Anspielungen auf Videospiele (einschließlich Lootboxen) und Popkultur – so läuft das in VR und etwas, das ein ehrlich gesagt alberner Spiel hält und aufwertet, in dem lächerliche Hinrichtungen der einzige Haupthaken sind.

Also, gut gemacht, Twisted Pixel und Meta, denn ihr habt den Humor und die Art von Erlebnis Deadpool in VR perfekt getroffen. Erwarte hier keine cleveren Rätsel und Gadgets, denn das ist ein offenes, kompromissloses Massaker, und es ist das neue Quest Spiel, das du deinen Freunden dieses Weihnachten zeigen möchtest (solange sie 18+ sind, allerdings gibt es auch einen Kidpool Modus).