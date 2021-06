Marvel's Avengers: Square Enix wirft Update-Fahrplan durcheinander

Crystal Dynamics und Eidos Montreal meldeten diese Woche, dass sich geplante Post-Launch-Inhalte von Marvel's Avengers verschoben haben. Im Juli werdet ihr wie versprochen endlich mit mehreren gleichen Spielfiguren an einer gemeinsamen Mission teilnehmen können. Außerdem werden eine fortgeschrittene Version der Mega-Hives mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad und eine anspruchsvolle Variante des Bosskampfes gegen Super-Adaptoid eingeführt.

Der Spielmodus "Patrol", der es den Spielern kommenden Monat eigentlich ermöglichen sollte, wie in Destiny an öffentlichen Mini-Missionen teilzunehmen und dabei nach spannender Beute zu suchen, wurde allerdings nach hinten gedrückt. Die Entwickler werden zuerst das Content-Update "War for Wakanda" ausliefern und sich anschließend weiteren Vorhaben und umfangreicheren Änderungen der Spielnatur zuwenden.

Ab sofort könnt ihr in Marvel's Avengers gegen die Wissenschaftlerin Monica Rappaccini ankämpfen, die mit einem kosmischen Würfel große Macht erlangt hat. Die gute Frau hat eine eigene Schurkensektor-Mission bekommen, in der ihr ihre kosmische Waffe kaputt machen sollt. Noch bis zum 8. Juli werden im Spiel In-Game-Belohnungen verteilt, die ihr durch den Abschluss temporär verfügbarer Herausforderungen freischaltet.

Quelle: Square Enix.