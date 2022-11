Marvel wird MCU nicht mit Spielen mischen, aber DC möchte Filme, Shows und Spiele verbinden

HQ

Es ist einen Monat her, seit bekannt wurde, dass Guardians of the Galaxy / The Suicide Squad / Peacemaker-Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran die Anführer der DC Studios geworden sind , als Teil der Hoffnung von Warner Bros. Discovery, Marvels MCU-Erfolg zu wiederholen, aber das bedeutet nicht, dass Batman, Superman und Crew absolut alles kopieren werden.

James Gunn hat auf Twitter bestätigt, dass das DC-Universum in Zukunft sowohl in Filmen, Shows als auch in Spielen verbunden sein wird. Dies bedeutet, dass DC nicht in die Fußstapfen von Marvel treten wird, da letzteres nicht nur Spider-Man, Marvel's Avengers, Marvel's Midnight Suns und so weiter außerhalb des Marvel Cinematic Universe existieren lässt, sondern sogar ihre eigenen einzigartigen Ansichten dieser geliebten Charaktere und Geschichten kreiert.

Welchen Ansatz bevorzugen Sie?