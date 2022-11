Sie haben wahrscheinlich an dieser Stelle davon gehört, da es zu einer kleinen Sensation geworden ist, aber es gibt einen Grund, warum Marvel Snap gestartet und zum Erfolg katapultiert wurde. Und das ist einfach, dass es ein sehr gutes Kartenkampfspiel ist. Dieses Genre ist ziemlich vollgestopft mit anderen Spielen, von denen viele für sich genommen brillant sind, aber Marvel Snap ist fantastisch, weil es einfach, aufregend, leicht verständlich ist und dennoch eine sehr hohe Fähigkeitsgrenze hat. Was will man mehr?

Im Wesentlichen besteht das Konzept dieses mobilen Kartenkämpfers darin, eine Sammlung von Marvel-Charakteren zu verwenden, um einen von drei Orten auf dem Spielbrett zu gewinnen. Jeder Ort, benannt nach einem Ort in der Marvel-Welt - zum Beispiel dem Hellfire Club, dem Sovereign oder noch neuerdings Shuri's Lab - hat seinen eigenen einzigartigen Effekt (wobei Orte bei jedem einzigartigen Match zufällig zugewiesen werden) und Sie können nur vier Karten an jedem der drei Orte platzieren. Der Haupthaken ist, dass jede Karte in Ihrem Deck (mit Decks mit insgesamt etwa 12 einzigartigen Karten) Energiekosten von eins bis sechs hat, um sie zu verwenden, und die teureren werden wahrscheinlich nur spielbar sein, wenn das Spiel seine letzten Momente erreicht, da nach jedem Zug Ihre verfügbare Energie um eins steigt. Sie könnten also Quicksilver mit einem Preis von einer Energie ab der ersten Runde, Doctor Strange mit einem Preis von drei ab der dritten Runde und The Incredible Hulk mit einem Preis von sechs in der letzten Runde des Spiels spielen - es sei denn, ein seltsamer Effekt ändert dies in irgendeiner Weise. Und mit diesem Kernkonzept im Hinterkopf musst du zwei der drei Orte gewinnen, indem du die Angriffsstatistiklinie deines Gegners überwältigst, indem du eine intelligente Kombination der Karten in deinem Deck und deiner Hand verwendest.

Es ist ein Spiel, das viel einfacher ist, als ich es jemals klingen lassen könnte. Das ist nicht wie deine Hearthstones, Gwents oder Magic: The Gatherings. Nein, dies ist ein sehr grundlegend einfaches Spiel, das leicht zu erlernen ist, aber aufgrund der Art und Weise, wie die Orte funktionieren und wie einzigartig Decks sein können, gibt es auch viel Tiefe zu erkunden und herauszufinden. Das Design ist auch so einfach, dass Spiele höchstens Minuten dauern, was es zum idealen Titel macht, um sich für ein paar Momente in der Schlange an der Bank, in der U-Bahn oder wann immer Sie ein wenig Zeit totschlagen müssen, zu unterhalten. Aber nur weil es kurze Spiele hat, heißt das keineswegs, dass die Spiele nicht spannend und wettbewerbsfähig sind, denn das sind sie wirklich, wirklich.

Sie werden sich darin verlieren, Ihren Gegner zu überlisten und nicht nur seinen Zug in der aktuellen Runde herauszufinden, sondern auch, wie er den Rest des Spiels angehen will. Und da Marvel Snap ein so grundlegendes Design hat, können Sie diese Vorhersagen bis zu einem gewissen Grad richtig machen, was sich umso lohnender anfühlt, wenn Sie dies tun, besonders wenn Sie die Verdoppelungsfunktion des "Snapping" verwenden, die Ihre Ranglistenbelohnungspunkte verdoppelt, wenn Sie gewinnen oder den Betrag, den Sie verlieren, verdoppeln, wenn Sie es falsch machen.

Einer der Bereiche, in denen mich Marvel Snap beunruhigte, als ich es zum ersten Mal hochfuhr, waren die Mikrotransaktionen und wie sie implementiert werden würden. Zugegeben, das ist ein Problem für so ziemlich jedes Handyspiel, das ich heutzutage starte, aber mit diesem Spiel kann ich sagen, dass es sich in seinem aktuellen Zustand nicht zu bedrückend anfühlt. Sicher, Sie können Geld für Dinge wie neue Karten wie Captain America ausgeben, aber gleichzeitig bedeuten die Fortschrittssysteme, die eingebrannt sind, und der Zugang zu den kostenlosen Kampfpässen, dass es immer einen stetigen Fluss neuer Karten gibt, die zu Ihrem Deck kommen, ohne dass Sie jemals einen Cent ausgeben müssen. Außerdem scheinen die Karten, die Sie kaufen können, derzeit nicht absurd überstimmt zu sein, wie es bei vielen kostenpflichtigen Inhalten in kostenlosen Videospielen der Fall ist. Hinzu kommt, dass es kein Problem ist, Geld für Währungen auszugeben, um Karten zu verbessern, da die Upgrade-Mechanik eine Karte nicht wirklich verbessert und stattdessen einfach ihr Aussehen ändert, indem sie den ursprünglichen 2D-Hintergrund in einen Hintergrund verwandelt, bei dem die Bilder den Rahmen durchbrechen und dann zu 3D werden und so weiter.

Es ist ein Spiel, das im Moment sehr lustig und benutzerfreundlich ist. Wird es so bleiben, wenn die Saison voranschreitet und mehr Mechaniken und Features hinzugefügt werden? Brunnen... Das ist die eigentliche Frage, aber wenn Second Dinner die Dinge einfach, schnell und so aufregend halten kann, wie es jetzt ist, dann ist es nicht zu leugnen, dass Marvel Snap bereits heute einer der besseren Kartenkämpfer auf dem Markt ist.

