Als Netease Games Marvel Rivals ankündigte, jubelten nur wenige Leute vor Freude. Stattdessen kehrten viele dem Spiel den Rücken zu und taten es meist als billige Overwatch-Kopie ab. Das Spiel geriet in Vergessenheit - zumindest bis zur Closed Beta, die die Erwartungen der Entwickler in Bezug auf die Spielerzahlen übertraf. Immer mehr Leute wurden neugierig, nachdem sie es ausprobiert hatten, und stellten fest, dass ihre Skepsis gegenüber dem Spiel völlig unbegründet war. Nun wurde das komplett kostenlose Spiel in seiner Gesamtheit veröffentlicht und wir haben diesen Superhelden-Shooter ausprobiert, der den aktuellen Hauptkonkurrenten Overwatch 2 schlägt.

Obwohl Netease natürlich chinesisch ist, wurde Rivals in erster Linie von einem spezialisierten Team in Seattle entwickelt.

Blizzards Overwatch hatte vor fast einem Jahrzehnt einen magischen Glanz und bot etwas Neues, von dem Spieler auf der ganzen Welt nicht wussten, dass sie es brauchten. Marvel Rivals ist in vielerlei Hinsicht seinem Konkurrenten sehr ähnlich und es fehlt vielleicht die Magie, die Overwatch mitgebracht hat, und in Bezug auf die Charaktere und ihre Fähigkeiten überraschen sie mich nicht sehr, auch wenn sie viele und unterschiedlich sind. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Marvel Rivals nicht gut ist. Tatsächlich ist es viel besser als Overwatch 2 und viele Gamer scheinen das bereits erkannt zu haben, denn die Premiere war äußerst erfolgreich.

Einfach ausgedrückt treten zwei Teams mit je sechs Spielern in Marvel Rivals gegeneinander an und je nach Spielmodus kann das Konzept unterschiedlich sein. So kann es zum Beispiel darum gehen, einen Konvoi zu seinem endgültigen Bestimmungsort zu transportieren oder zu stoppen oder eine Basis zu erobern. Hier muss eine Mannschaft versuchen, die gegnerische Mannschaft auszuschalten, um entweder den Angriff oder die Verteidigung zu stoppen. Diejenigen, die nicht ernsthaft antreten wollen, können sich mit dem Schnellspiel begnügen, während diejenigen, die sich wirklich herausfordern und die Ränge erklimmen wollen, genau das im kompetitiven Modus (freigeschaltet ab Level 10) tun können. Egal, ob Sie auf Sieg spielen möchten oder nicht, alle Karten und Spielmodi sind in beiden Spielmodi aktiviert. Der Eroberungsspielmodus, bei dem es sich einfach um ein Team-Deathmatch handelt, ist ebenfalls verfügbar, in dem du antrittst, um so viele Feinde wie möglich zu eliminieren.

Insgesamt stehen von Anfang an 33 Zeichen zur Auswahl.

Drei verschiedene Klassen stehen zur Auswahl: Vorhut, Duellant und Stratege. Die ersten der drei können in Panzer übersetzt werden und sind somit die Charaktere, die es sich leisten können, die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich zu ziehen, da sie viel Schaden aushalten können, bevor sie fallen. Sie können auch eine ausgezeichnete Wahl sein, um ihre Teamkameraden zu schützen, da einige von ihnen ihren Verbündeten eine vorübergehende Deckung bieten können, die sich für einen mächtigen Schlag öffnet. Duellanten hingegen können nicht so viel Schläge einstecken, aber viel Schaden anrichten, so dass das Hauptziel eines Duellanten darin besteht, zu versuchen, die Feinde zu erledigen. Entweder im Nahkampf oder auf Distanz. Zu guter Letzt fungiert die Strategenklasse als Stütze des Teams, indem sie versucht, hinter dem Rest des Teams zurückzubleiben und ihnen mit Fähigkeiten zur Seite zu stehen, die sie entweder stärker machen oder heilen. Das Zusammenspiel zwischen den Klassen ist extrem wichtig, da ein Team wirklich taktisch denken und das Schlachtfeld analysieren muss, um zu wissen, welche Klassen gerade benötigt werden und wie sie am besten eingesetzt werden sollten.

Die Zeichengalerie in Marvel Rivals ist sicherlich nicht bescheiden. Satte 33 spielbare Helden und Schurken stehen zur Auswahl, von denen acht Vorhuten sind. Diese bestehen aus Captain America, Doctor Strange, Groot, Hulk, Magneto, Peni Parker, Thor und Venom. Die Duellantenklasse ist zweifellos die größte und besteht aus 18 Charakteren, darunter Black Panther, Black Widow, Hawkeye, Hela, Iron Fist, Iron Man, Magik, Moon Knight, Namor, Psylocke, Scarlet Witch, Spider-Man, Squirrel Girl, Star-Lord, Storm, The Punisher, Winter Soldier und Wolverine. Es gibt sieben Strategen, die du spielen kannst, und zwar Adam Warlock, Cloak & Dagger, Jeff the Land Shark, Loki, Luna Snow, Mantis und Rocket Raccoon. Mit anderen Worten, es gibt viele Charaktere zur Auswahl und natürlich wird Netease Games die Liste der spielbaren Helden und Schurken im Laufe des Spiels erweitern.

Wieder einmal glänzt die Unreal Engine 5, denn Rivals ist grafisch sehr lecker.

Obwohl wir mit so vielen Charakteren verwöhnt sind, fühlt sich keiner von ihnen gleich an. Während Adam Warlock seine gefallenen Kameraden wiederbeleben kann, kann Jeff der Landhai ein ganzes gegnerisches Team verschlingen und von einer Klippe stürzen. Und das alles, während sie ihre Kameraden auf völlig unterschiedliche Weise heilen. Was auch ein wenig skurril ist, ist, dass viele der Charaktere besondere Fähigkeiten erwerben können, wenn sie sich mit bestimmten Personen zusammenschließen. Zum Beispiel kann Rocket Raccoon auf Groots Schultern springen, wodurch sie mehr Schaden einstecken können, und Hulk kann Wolverine über das Schlachtfeld katapultieren und auf Feinde zustürzen. Zusätzlich zu diesen beiden können dreizehn weitere einzigartige Fähigkeiten aktiviert werden, wenn die richtigen Verbündeten Seite an Seite stehen.

Was sich in Marvel Rivals jedoch nicht immer richtig anfühlt, sind die Charaktere und ihre Fähigkeiten. Ihre Fähigkeiten können sich enorm voneinander unterscheiden. Mit anderen Worten, Netease Games muss die Zukunft wirklich damit verbringen, die Charaktere auszubalancieren, um engere, gleichmäßigere Matches zu schaffen. Glücklicherweise kann nur eine Person pro Charakter spielen, was sonst eine Katastrophe gewesen wäre. Um ein wenig besser zu erklären, was ich meine, kannst du Hawkeye mit Black Widow vergleichen, die beide Scharfschützen sind.

Mit ihrem Zielfernrohr kann Black Widow noch genauer zielen, was es für sie viel einfacher macht, Feinde in der Mitte des Stirnknochens zu erschießen, im Gegensatz zu Hawkeye, die nur in der dritten Person schießen kann, was es viel schwieriger macht, sie zu treffen. Darüber hinaus haben sie sicherlich andere Fähigkeiten, wobei Hawkeye in der Lage ist, Schüsse zu parieren und zwischen explosiven und normalen Pfeilen zu wechseln, während Black Widow sprinten und dann super hoch springen kann, sowie auf elektrische Schlagstöcke umsteigt, die sich hervorragend für den Nahkampf eignen. Aber wenn es um die Wahl des Scharfschützen geht, ist Widow zweifellos viel besser, wo Hawkeye keine Chance hat. Während Black Widow an Widow Maker aus Overwatch erinnert, erinnert Hawkeye an Hanzo aus demselben Spiel, aber da diese Charaktere aus der Ego-Perspektive gespielt werden, ist es immer noch einfacher, als Hanzo zu zielen als als Hawkeye.

Das Charakterdesign ist hier nicht nur comicgetreu und stilistisch cool, sondern auch originell und einzigartig zugleich. Eine Meisterleistung für sich.

Nachdem wir in den letzten Jahren viel Zeit mit den Marvel Studios verbracht haben, haben wir uns daran gewöhnt, dass Wolkenkratzer zerstört und Umgebungen zerstört werden. In diesem Punkt hat sich in Marvel Rivals nichts geändert, wo Spieler die Infrastruktur zerstören können, was das Spielfeld radikal verändert, und dies kann definitiv eine Strategie sein, aus der man Kapital schlagen kann, wenn Feinde dahinter in Deckung gehen. Der Spielplan ist daher nie statisch, sondern ändert sich ständig, was die Spieler zum Umdenken zwingt, um siegreich zu sein, und das liebe ich.

Viele von euch denken wahrscheinlich darüber nach, wie sich das kostenlose Konzept des Spiels auf das Spiel selbst auswirkt. Können Sie bezahlen, um besser zu werden und leichter zu gewinnen? Das Spiel hat sicherlich Dinge, die man für echtes Geld kaufen kann, aber zum Glück gibt es nicht eine einzige Sache, die man kaufen kann, die einen Einfluss auf die Kämpfe selbst hat. Im In-Game-Store kannst du alles kaufen, von Kostümen aus den Comics und dem Filmuniversum über verschiedene Videoclips, die abgespielt werden, wenn du zum besten Spieler des Spiels gekürt wirst, bis hin zu Emotes. Darüber hinaus gibt es in jeder Saison einen Season Pass, der aus Dingen besteht, die du kostenlos freischalten kannst, oder du kannst einen Premium-Pass kaufen, mit dem du exklusive Dinge erhältst, mit denen du deine Charaktere und dein Profil dekorieren kannst. Natürlich kannst du davon halten, was du willst, aber zumindest ein positiver Aspekt ist, dass du nach einer Saison immer noch alles aus einer vorherigen Saison freischalten kannst. Sie müssen sich also keine Sorgen machen, dass Ihnen etwas fehlt. Darüber hinaus kann alles freigeschaltet werden, ohne einen einzigen Cent auszugeben, aber das wird natürlich sehr lange dauern. Du hast die Wahl, aber zum Glück fühlt sich das Setup von Netease Games nie sehr gierig an.

HULK-VERNICHTUNG!

Grafisch ist Marvel Rivals ein wirklich wunderschönes Spiel mit exquisiten Charaktermenüs (wenn auch kompliziert), sowie den Umgebungen in den Matches. Der Cel-Shading-Stil passt perfekt zum Spiel und die Tatsache, dass es mit 120 Bildern pro Sekunde und in 4K auf der PlayStation 5 Pro läuft, macht die Sache kaum schlimmer. Auch die Synchronsprecher machen einen soliden Job, wobei Yuri Lowenthal, der Spider-Man in der Spielreihe von Insomniac Games seine Stimme leiht, Spidey erneut seine Stimme leiht. Josh Keaton, der letztes Jahr Iron Man in Marvel's Midnight Suns seine Stimme lieh, spricht hier auch Iron Man. Um die Atmosphäre aufzupeppen und die Matches angenehmer zu gestalten, kommentieren sich die Charaktere auch während des Matches. Zum Beispiel können Hawkeye und Black Widow anfangen, darüber zu sprechen, wie etwas, das gerade passiert, sie an ihre früheren Missionen erinnert oder dass Venom Spider-Man daran erinnert, dass ihre Zusammenarbeit nur vorübergehend ist, worauf der Held eine komische Antwort gibt.

Marvel Rivals war zunächst zum Scheitern verurteilt, aber nach einer brillanten Premiere ist klar, dass Netease Games genau weiß, was sie tun. Es gibt definitiv Dinge, die man verbessern kann, aber viele der Dinge sind kleine Dinge, die dem Gesamterlebnis nie im Weg stehen, das man nur als wirklich gut bezeichnen kann. Dies könnte definitiv ein Spiel sein, das uns noch viele Jahre lang unterhalten wird und von dem wir fest überzeugt sind, dass es richtig aufgebaut wird und es noch reicher an Inhalten macht (was es bereits ist).