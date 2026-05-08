Obwohl filmbasierte Spiele aus der Vergangenheit fast immer nichts weiter als schrecklicher Müll waren, der niemanden glücklich machte (mit Ausnahme möglicher raffinierter Bosse), bildeten Spiele basierend auf Comics und Cartoons eine Ausnahme. Hier hingegen gibt es eine Fülle an Klassikern, aber dem Marvel Maximum Collection fehlen mehrere der besten Marvel-Spiele dieser Ära, da sie von Capcom entwickelt wurden, die ihre eigenen Sammlungen veröffentlichen möchten. Es gibt jedoch noch ein paar Perlen, und um das Ganze noch besser zu machen, sind mehrere davon in verschiedenen Editionen erhältlich, sodass du die Version vergleichen und spielen kannst, die am besten zu deinen nostalgischen Erinnerungen passt.

Ich habe die Gelegenheit genutzt, genau das Gegenteil zu tun, und hatte endlich die Gelegenheit, die Versionen zu genießen, die ich damals NICHT gespielt habe, wie zum Beispiel die Mega Drive-Version von Spider-Man/Venom: Maximum Carnage, die ich damals auf dem Super Nintendo besaß und gespielt habe.

Marvel-Klassiker, insbesondere die von Capcom und Sega, fehlen, was ein großer Verlust ist.

Welche Spiele sind also in dieser Sammlung enthalten und in welchen Versionen? Lassen Sie mich damit beginnen, Ihnen zu erzählen, was Sie für Ihr Geld bekommen, in chronologischer Reihenfolge:



Silver Surfer (NES, 1990)



Captain America und die Avengers (NES/Arkad/Mega Drive, 1991)



X-Men: Das Arcade-Spiel (Arkad, 1992)



Spider-Man und die X-Men in Arcade's Revenge (SNES/Mega Drive/GB/GG, 1992)



Spider-Man und Venom: Maximum Carnage (SNES/ Mega Drive, 1994)



Venom / Spider-Man: Trennungsangst (SNES/ Mega Drive, 1995)



Alle Spiele bieten außerdem Funktionen wie die Möglichkeit, die Steuerung neu zu belegen oder die Zeit zurückzudrehen. Es ist effektiv, aber natürlich geht es auf Kosten von Herausforderung und Engagement. Andererseits macht es Silver Surfer etwas erträglicher, da es eines der absolut schwierigsten Spiele aller Zeiten ist und in vielerlei Hinsicht praktisch unspielbar ohne Schummeln. Seltsamerweise ist es dennoch ein gut gemachter Titel mit Grafiken, die für die damalige Zeit beeindruckend waren, und guter Musik, aber ich bezweifle, dass jemand das als etwas anderes als Kuriosität betrachten wird.

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The Silver Surfer erinnert uns daran, dass es früher nicht unbedingt besser war.

Captain America and the Avengers ist das zweitbeste Spiel der Sammlung, ein ziemlich klassisches Beat-'em-up mit vier verschiedenen Charakteren (Captain America, Hawkeye, Iron Man und Vision) und einem Koop-Modus, bei dem es darum geht, Red Skull zu verprügeln. Die Arcade-Version ist mit Abstand die beste, aber ich mag auch die anderen Versionen sehr, da sie deutlich zeigen, wie es in einer Ära sein könnte, in der Mehrplattform-Veröffentlichungen manchmal völlig getrennte Spiele sind (das beste Beispiel ist Aladdin). Hier produzierte Data East das Spiel für den Mega Drive, während eine schwächere Super-Nintendo-Version von Mindscape entwickelt wurde – während die NES-Version im Großen und Ganzen ein eigenständiger Titel ist.

Spider-Man and the X-Men in Arcade's Revenge ist in vielerlei Hinsicht ein leicht frustrierender Action-Plattformer, obwohl ich ihn interessant finde, weil er vier Versionen des Spiels enthält – darunter Game Boy und Game Gear. Dies bietet erneut einen Einblick in die Vielfalt der Multi-Format-Titel und zeigt, wie unterschiedlich Nintendos und Segas Handheld-Optionen in Bezug auf die Leistung waren. Man kann es mit Zurückspulen spielen, aber wie gesagt, es ist kein Showstopper, auch wenn die 16-Bit-Version einige ziemlich intelligente Pixel bietet.

Maximum Carnage macht immer noch großen Spaß, vor allem dank des Comics, auf dem es basiert, und eines großartigen Soundtracks.

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Spider-Man und Venom: Maximum Carnage ist das Spiel, das ich damals am meisten gespielt habe von allen Titeln dieser Sammlung. Ich habe es auf dem Super Nintendo zu Tode gespielt und erinnere mich, es tatsächlich geschafft zu haben, was mir heute völlig unverständlich anfühlt. Es basiert auf dem legendären Marvel-Crossover gleichen Namens und handelt ganz einfach davon, den Wahnsinnigen Carnage zu besiegen. Leider gibt es nur Einzelspielermodus und hätte vom Koop profitiert, aber heute macht es tatsächlich immer noch ziemlich viel Spaß

Venom / Spider-Man: Separation Anxiety Ich habe dieses Buch verpasst, als es herauskam; die PlayStation und Saturn waren erschienen und 16-Bit war damals genauso heiß wie Fidget Spinner und Damn Daniel im Jahr 2026. Es bekam ziemlich schlechte Kritiken, als es herauskam, und ich kann verstehen, warum. Es ist wirklich ein Beat-'em-up des kleinsten gemeinsamen Nenners, und es gibt nichts, was heraussticht. Man kann zwar mit zwei Personen spielen, aber es ist wirklich enttäuschend.

X-Men: The Arcade Game – dies ist letztlich das einzige Spiel, das wirklich deine Zeit wert ist.

Schließlich haben wir das eigentliche Juwel der Sammlung: X-Men: The Arcade Game. Es unterstützt tatsächlich bis zu sechs Spieler online, obwohl ich das noch nicht testen konnte, da ich sonst niemanden mit der Sammlung kenne. Glücklicherweise ist das nicht nötig, denn es macht auch im lokalen Mehrspielermodus großen Spaß. Dies ist ein reines Arcade-Spiel, das von Konami entwickelt wurde und sich von den Turtles-Spielen inspirieren lässt. Es kann nicht ganz mit Turtles in Time oder The Hyperstone Heist mithalten, aber es ist ein solides Beat-'em-up, das leicht zu empfehlen ist.

Letztlich rettet X-Men: The Arcade Game im Alleingang die Punktzahl auf eine Sechs, denn ohne das hätte ich ihm eine Fünf gegeben. Silver Surfer ist bestenfalls als stilistische Übung interessant, und die anderen vier sind eher mittelmäßig und stellenweise zu ähnlich. Es ist, als hätte Limited Run Games sie aus einer Schnäppchenkiste gepickt, wo Segas Marvel-Titel, Capcoms X-Men: Mutant Apocalypse und The Punisher, unter anderem, bereits aufgekauft worden waren. Wie erwähnt, sticht das erwähnte X-Men mit seiner Wut, wunderschönen Pixeln und echtem Unterhaltungswert hervor, aber ansonsten ist es zu wenig, zu spät.