Marvel kommt 2025 zu Magic: The Gathering

Magic: The Gathering hat sich im Laufe der Jahre mit einer Reihe interessanter Marken und Franchises zusammengetan, und im Jahr 2025 wird dies fortgesetzt. Denn es wurde enthüllt, dass Marvel und Wizards of the Coast zusammenarbeiten und zusammenarbeiten, um Marvel-Charaktere in das Fantasy-Tabletop-Spiel zu bringen.

Bekannt als die Universes Beyond-Kollaboration, wird uns gesagt, dass diese Partnerschaft "Fan-Favoriten, Superhelden, Schurken und mehr" zu Magic: The Gathering bringen wird.

Der Haken an der Sache ist, dass die Zusammenarbeit noch eine Weile entfernt ist und erst zu einem unbestimmten Zeitpunkt im Jahr 2025 starten wird. Das bedeutet natürlich auch, dass wir noch nicht wissen, in welchem Umfang es enthalten sein wird oder welche Charaktere als Magic-Karten debütieren werden, aber zweifellos können wir uns darauf verlassen, dass die übliche beliebte Menge wie Spider-Man, Hulk, Thor, Iron Man, Captain America, Black Widow und so weiter vertreten sein wird.

