Marvel bringt verschiedene MCU-Serien zu Disney+, leider aber nicht in Deutschland

Das "Marvel Cinematic Universe" wird immer größer und für Außenstehende ist es kaum noch möglich, den Überblick über die vielen Marken zu behalten. Einer der Gründe, die zu diesem Problem führen, ist die Tatsache, dass die Geschichten kleinerer Akteure nicht auf der großen Leinwand laufen, sondern hinter den Bezahlschranken verschiedener Streaming-Dienste. Deshalb arbeitet Marvel nun daran, die Verfügbarkeit in ausgewählten Ländern zu verbessern.

Disney und Marvel enthüllen, dass die Superheldenserien Daredevil, Jessica Jones, The Punisher, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders und Agents of Shield in einigen Wochen auch auf Disney+ laufen. Deutsche Abonnenten werden nach aktuellem Stand leider nicht auf das erweiterte Angebot zugreifen dürfen, da es bislang nur für Großbritannien, Irland, die USA, Kanada, Australien und Neuseeland bestätigt wurde. Was am 16. Mai in diesen Regionen beginnt, könnte sich aber natürlich auch bei uns fortsetzen.