Marvel arbeitet an einer Nova-TV-Serie

Marvel hat viele Projekte in der Pipeline, darunter verschiedene große Leinwandangebote und auch eine Auswahl an TV-Programmen. Wenn man über Letzteres spricht, scheint es, als ob die kommende Nova -Adaption, über die schon lange gemunkelt wird, tatsächlich noch in Arbeit ist und als TV-Serie erscheinen wird.

Dies wurde von Marvel Studios -Chef Kevin Feige in einem Interview mit Comicbook.com bestätigt, in dem er bestätigte, dass die Serie wie geplant weitergeht und eine Vorstellung davon gab, wann sie ihr Debüt geben könnte.

"Es passiert, es kommt zusammen. Richard Rider, ja. Eine Show, yeah, yeah. Es sind noch drei oder vier Jahre drin."

Während wir also wahrscheinlich in den kommenden Jahren mit Casting-Gerüchten und dann Ankündigungen rechnen können, sieht es nicht so aus, als ob dies ein Projekt auf der unmittelbaren Liste von Plänen von Marvel sein wird.

Wer sollte deiner Meinung nach als Richard Rider in der Nova -Serie besetzt werden?