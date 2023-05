Martin Scorsese dreht einen neuen Film über Jesus

HQ

Martin Scorseses kommender Film Killers of the Flower Moon soll noch in diesem Jahr in die Kinos kommen, aber es scheint, dass der gefeierte Regisseur bereits sein nächstes Projekt im Auge hat.

Laut einem neuen Bericht von Variety hat sich Scorsese angeblich mit dem Papst getroffen, um ein Drehbuch für einen Film zu besprechen, in dessen Mittelpunkt Jesus steht. "Ich habe auf den Appell des Papstes an die Künstler auf die einzige Art und Weise reagiert, die ich kenne: indem ich mir ein Drehbuch für einen Film über Jesus ausgedacht und geschrieben habe", sagte der Regisseur bei einer Konferenz im Vatikan.

Er fügte auch hinzu, dass er kurz davor steht, mit den Dreharbeiten zu beginnen, was bedeutet, dass es sein nächster nach Killers of the Flower Moon sein könnte. Obwohl er 80 Jahre alt ist, scheint Scorsese noch nicht ganz fertig zu sein, auf dem Regiestuhl zu sitzen.

Was halten Sie von einem Scorsese-Film über Jesus?