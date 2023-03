Marshall Law setzt Bruce Lee im Tekken 8-Gameplay auf

HQ

Die Liste von Tekken 8 ist seit Februar fast wöchentlich gewachsen, und es ist klar, dass wir als die meisten der beliebtesten Charaktere der Serie spielen werden. Dazu gehört auch einer der fittesten Kämpfer des Originals.

Bandai Namco hat uns einen neuen Gameplay-Trailer zur Verfügung gestellt, der bestätigt, dass der von Bruce Lee inspirierte Marshall Law, besser bekannt als Just Law, von Anfang an in Tekken 8 spielbar sein wird. Wie die meisten anderen Charaktere wurde Law ein wenig überarbeitet, aber er hat immer noch viele der gleichen coolen Kombos, auch wenn einige seiner Moves diesmal etwas geerdeter wirken.