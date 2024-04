Es ist so unendlich einfach, das Playdate als irrelevantes Gadget abzutun, als ein weiteres sogenanntes "Walled Garden", das auf der Grundlage eines absichtlichen Anachronismus vermarktet wird, dem die Spiele schneller ausgehen, als man "Hipster" sagen kann. Es kann durchaus sein, dass die einzigartige Game Boy -ähnliche Handheld-Konsole von Panic letztendlich scheitern wird, aber bisher deuten die Zeichen in eine andere Richtung, da Panic sie schneller verkauft, als sie herstellen können, und sie haben es sogar geschafft, einige ziemlich große Entwickler in die Herde zu locken.

Einer von ihnen ist Lucas Pope, den Sie vielleicht als den Mann hinter Papers, Please und Return of the Obrah Dinn kennen - Indie-Spiele, ja, aber hochkarätige, die zweifellos Schlagzeilen, Rezensionen und Publicity von wichtigen Medien und der breiteren Gaming-Bevölkerung erhalten haben. Sein neuestes Spiel ist ein direkter Exklusivtitel für Playdate. Es heißt Mars After Midnight, und obwohl es absichtlich einfach ist, wie alle Playdate -Spiele, ist es sicherlich den Hype wert.

Es lohnt sich, unsere Playdate Rezension zu lesen, um sich der Einschränkungen des Formulars selbst ein wenig bewusster zu werden. Es sind einfache kleine Spiele, aber Pope findet immer noch einen Weg, das Skurrile, das Innovative und das Charmante einzuführen. Kurz und gut; Du bist der Organisator und Türsteher einer Reihe von Selbsthilfegruppen auf dem Mars. Es gibt die noble Kolonie, in der die Reichen leben, und dann gibt es die Slums, und hier hilfst du den Marsianern, zusammenzukommen und eine gemeinsame Basis zu finden, indem du verschiedene Treffen für die Bewohner organisierst. Einäugige Marsmenschen müssen vielleicht reden und Erfahrungen austauschen - nun, Sie organisieren ein Treffen, bereiten Erfrischungen vor und sorgen letztendlich dafür, dass nur diejenigen mit einem Auge wirklich durch die Tür kommen. Im Laufe des Abends geht es dann nur noch darum, das kleine Guckloch an der Tür zu öffnen, die richtigen Gäste zu identifizieren und die bereitgestellten Erfrischungen zu pflegen. Sie verdienen ein bisschen Geld, das Sie verwenden können, um neue Treffen zu veranstalten, sie in den richtigen Vierteln zu bewerben und neue Geräte zu kaufen, die Ihnen helfen, die echten Gäste zu trennen.

Es ist eine bizarre, aber mechanisch einfache Prämisse, und abgesehen von ein paar Upgrades hier und da ändert sich das Spiel im Laufe der Stunden, die man damit verbringt, nicht viel. Es ist immer leicht zu erlernen, und so wie Snake vor so vielen Jahren auf Nokia-Handys war, ist es auch schwer, es aus der Hand zu legen.

Playdate hat keine Farben, aber Pope lässt jede Umgebung dank bizarrer Charaktermodelle und großartiger Choreografie und Design Persönlichkeit ausstrahlen. So wie Pixar es oft schafft, einen Ort mit relativ wenigen Establishing Shots zum Leben zu erwecken, findet man sich schnell in der Rolle des... nun, der Organisator dieser Selbsthilfegruppentreffen auf einer Kolonie auf dem Mars.

Es ist jedoch eine einfache Gameplay-Schleife, daran besteht kein Zweifel. Sie richten das Meeting für den nächsten Abend ein, wählen die Zonen aus, in denen Sie werben möchten, um sicherzustellen, dass die richtigen Gäste erscheinen, wählen die Erfrischungen aus, und dann geht es nur noch darum, die richtigen Leute hereinzulassen, Papers, Please Stil. Aber wenn Playdate etwas beweist, dann, dass man sich aufregende Gameplay-Strukturen ausdenken kann, die zuverlässig einfach sind, vor allem, wenn sie leicht zu erlernen und leicht abzulegen sind. Pope zieht es hier mit Finesse durch, so dass das Spiel, auch wenn es nicht wirklich viel mehr tut, als einem in den ersten fünf Minuten gezeigt wird, nicht wirklich nötig ist.

Und dann noch einmal. Ich hätte mir vielleicht eine einzige Ebene mehr Interaktion gewünscht. Vielleicht wäre es spannend gewesen, das Zimmer auf eine bestimmte Art und Weise organisieren zu müssen, je nachdem, welche Gäste an diesem Abend kamen, oder vielleicht hätte es auch Teil der regelmäßigen Schleife sein können, die gekauft und gepflegt werden muss. Ich verlange nicht unbedingt mehr Inhalte um des Inhalts willen, aber es ist ein bisschen weit hergeholt.

Ich werde bei meinem Playdate mehr spielen, und ich freue mich darauf, nachdem ich meine Zähne in Mars After Midnight versenkt habe. Mehr noch, dies ist ein Beweis für Popes Fähigkeiten, denn während es bei der Entwicklung von Playdate um Kreativität in einem begrenzten Rahmen geht, ist sein Talent hier so leicht zu erkennen.