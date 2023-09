Mark Wahlberg glaubt nicht, dass er noch lange schauspielern wird

HQ

Unsere Favoriten sind das Älterwerden. Es ist eine traurige Tatsache, aber es ist wahr, und viele verlangsamen ihre Karrieren, wenn sie in ihre letzten Schauspieljahre eintreten. Einer dieser Darsteller ist Mark Wahlberg, der gesagt hat, dass er nicht glaubt, dass er mit seinem aktuellen Tempo noch lange mithalten kann.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter sagte Wahlberg: "Ich arbeite jetzt auf jeden Fall härter als je zuvor. Bestimmte Unternehmen, die baut man sozusagen auf, gibt sie weiter oder man steigt aus. Hoffentlich werden meine Kinder sehen, was ihre Interessen sind, aber ich glaube nicht, dass ich so lange in dem Tempo agieren werde, in dem ich jetzt bin. Das ist sicher. Denn das ist das Schwierigste."

Wahlberg hat Pläne, sein Talent zu erweitern, indem er nicht als Schauspieler, sondern als Regisseur arbeitet. Er hat schon mehrfach einen Produzentenhut getragen. "Ich habe aus der Not heraus angefangen, Produzent zu werden", sagte er. "Ich wollte nicht herumsitzen und darauf warten, dass Brad Pitt oder Tom Cruise oder wer auch immer bereits vor mir etabliert war und damals die Jungs waren, und Leo [DiCaprio] einen Film weitergaben, bis ich ihn in die Hände bekam. Ich habe immer proaktiv versucht, Material und Dinge zu finden, die ich produzieren konnte, von denen ich wusste, dass sie das Richtige für mich waren, um mein eigenes Schicksal zu schaffen."