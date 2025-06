Mario Kart World: TOP Die besten Momente und Highlights bisher

HQ

Mario Kart World wird ab heute drei Wochen verfügbar. Es ist jedoch bereits eines der meistverkauften Spiele des Jahres und wird zusammen mit dem durchschlagenden Erfolg der Veröffentlichung von Nintendo Switch 2 eines der meistgespielten Spiele in diesem Sommer sein.

Die Benutzer haben es mit offenen Armen empfangen, insbesondere die neuen Möglichkeiten von Sprüngen, Tricks, Sprüngen und Stunts, um verrückte Abkürzungen zu erzielen. In nur wenigen Tagen sehen Sie bereits einige Online-Barbareien, die den durchschnittlichen Gamer monatelang trainieren würden. Natürlich gibt es auch jede Menge Chaos und urkomische Situationen, und wir haben alles in diesem Mario Kart World zusammengestellt: TOP Die besten Momente bisher.



Aber bevor wir anfangen, was bedeutet "Strat" in Mario Kart World ? Gute Frage. In diesem, wie in anderen Videospielen, ist das Wort "Strat" eine Abkürzung für "Strategie" oder sogar "Strategie", um die Tricks und Techniken zu definieren, die angewendet werden können, um das beste Ergebnis in einer bestimmten Herausforderung zu erzielen.



1. Rinderwahnsinn

Es gibt keine Worte, um diesen Trick auf der Rainbow Road zu beschreiben. Na ja, nein, bleiben wir beim besten Kommentar: "Ich nenne diesen Move den Milchshake".

2. Wer hat gesagt, dass grüne Muscheln nicht zielsuchen?

"Den verrücktesten grünen Muschel-Snipe meiner gesamten Karriere getroffen". Natürlich wurde das, was ihr in dem Video seht, nicht berechnet, aber es ist definitiv der coolste grüne Schaleneinschlag, den wir je gesehen haben.

3. "Mario Kart ist etwas für Gelegenheitsspieler" und "Die offene Welt ist langweilig"

Wenn du dachtest, dass all die "HardMario Kart World core"-Videos da draußen darauf zurückzuführen sind, dass Profi-Gamer es geschafft haben, das Spiel auf irgendeine Weise auszunutzen oder indem sie Glitches und Dinge ausnutzen, die nicht da sein sollten, könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Mario Kart World ist auf all das und mehr vorbereitet und ermutigt dich sogar, Stunts, Wall Runs und Trick Bounces aktiv auszuprobieren. Zum Beispiel in den sogenannten "Special Missions" der P-Switches, wie die im Video. Es gibt mehrere ähnliche Herausforderungen in dieser offenen Welt, die sonst als "leer und langweilig" bezeichnet wird...

4. "Er hat dich überfahren".

Wörtlich. Eine andere Sache, die Mario Kart World fördert, ist der Charakter eines "Plattform-Rennspiels", denn es hat mehr Sprünge als je zuvor und belohnt dich, wenn du auf dem Kopf eines Gegners landest. Ich bin mir sicher, dass du schon ein paar davon hattest, aber... Direkt im Ziel? Doppelter Genuss.

5. Die fünfte Möglichkeit, einer stacheligen Schale auszuweichen

Der "Künstler" betitelt es mit "die Schönheit des Improvisierens in Mario Kart World ", Öl auf Leinwand. Nun, es ist der beste Weg, um die vierte Möglichkeit zu veranschaulichen, einer blauen Muschel auszuweichen. Komm schon, die vorherigen vier kennst du sicher schon auswendig:



Verwendung des Superhorns

Verzehre einen Dash-Pilz oder ähnliches, kurz bevor er dich trifft, um dem Aufprall mit dem Boost zu entkommen. Mit dem Dash Food funktioniert es nicht - wussten Sie, dass Sie nur 0,11 Sekunden Zeit haben, um es zu schaffen?

Das macht dich mit einem Mega Mushroom, Bullet Bill, Boo oder Superstar unbesiegbar. Es ist selten, dass du sie zur Verfügung hast, wenn du der Erste bist (vielleicht der Geist), aber die Übergänge vom Letzten zum Ersten und umgekehrt sind schneller als je zuvor...

Umspulend. Macht keinen großen Unterschied, da man sowieso wertvolle Zeit verliert, aber es tut weniger weh...



Bonus: Du hast mehr Glück oder "Blume" als Zidanes Real Madrid und findest einen Pilz, den jemand auf dem Boden liegen gelassen hat, gerade als die blaue Muschel kurz davor ist, dich zu treffen. Es könnte von einem Lieferwagen wie dem im Video sein, von einem Gegner, der niedergeschlagen wurde... Oder sogar einen Schub von unterwegs! Ohne Zweifel der härteste und glücklichste Weg von allen.

6. 2x1: Die Abkürzung für die Toad Factory und das Werfen der grünen Muschel zur Seite.

"Leute, ich habe das Ding gemacht." Es bezieht sich nicht auf die Abkürzung Toad Factory, bei der man, anstatt die Wände hochzuklettern, die... Balken. Er bezieht sich auf den Zug, den ein Spieler kurz nach dem Erscheinen des Spiels entdeckt hat, bei dem man die Muscheln seitwärts werfen kann, zum Beispiel auf einen Gegner, der einen überholt. Dazu dreht man die Kamera und nimmt auf, wie man im Video sehen kann.

7. "Ich mag es, einen Gelegenheitsspieler zu erschrecken".

Dieses Parabiddybuds doing devilish things on the tracks and guardrails of Whistlestop Summit ist eines der vielen Videos in dieser Zusammenstellung, die Sie Freunden zeigen können, die Ihnen sagen, dass es bei Mario Kart World nur um zufälliges Glück geht und dass Technik und Fähigkeiten nutzlos sind. Es stimmt zwar, dass der neue Knockout-Tour-Modus taktisch ist, aber viel dem Zufall überlässt, aber nur die Fahrer, die die Wände erklimmen können, um eine großartige Abkürzung zu machen, werden im Online-Grand-Prix-Modus erfolgreich sein.

8. Nicht einmal Tony Hawk in seiner Blütezeit

Wir sind immer noch bei Whistlestop Summit, falls Sie vergleichen möchten. Der Benutzer sagt, er habe "die härteste Strategie im Spiel entwickelt, genieße das Grinden". Zweifellos wäre Tony Hawk stolz. Aber machen Sie weiter, hinter allem steckt Wissenschaft:

"Wenn es perfekt gemacht wird, spart diese Strat ~1 Sekunde WR pro Runde. Ich habe die Zeiten vom Ende der großen Brücke am Start (Punkt A) bis zum Flaggenschatten neben der Ziellinie (Punkt B) berechnet: WR braucht ~23,503s von Punkt A nach Punkt B in Runde 2. Meine Strat braucht ~22.617s".

Hier ist eine weitere alternative Strategie für die gleiche Spur:

9. Abkürzung zu Bowser's Castle: Ein Lavabad

"Die Sucht nimmt zu"... Wenn man diese "Lavadusche" nimmt, um einen guten Teil von Bowsers Schloss herauszuschneiden, ist es natürlich eine der schwierigsten und heißesten Abkürzungen im ganzen Spiel.

Hier ist eine andere Version:

10. Das Detail des Schraubenschlüssels

Monty Mole machte einen Spaziergang um den DK Pass Track und beschloss plötzlich, von der Straße abzukommen und gegen einen Laternenpfahl zu laufen. Unfall? Nein, ganz gewollt und kalkuliert: ein bisschen Grinden und am Ende ein Schraubenschlüssel, den sein Kollege Rocky Wrench strategisch im Spiel platziert hat, damit man diese köstliche versteckte Abkürzung nehmen und sie alle einfrieren lassen kann.

11. Die versteckte Abkürzung in der Luftfestung

Es ist uns nicht klar, ob diese Baby Rosalina beabsichtigte, in den Kiefern von Bowser herumzuwühlen. Wir glauben vielmehr, dass sie dieses Wunder durch reinen Zufall entdeckt hat, wie es Genies zu tun pflegen.

12. Hüpfen auf der Palme der Wario-Werft

Derselbe User wie zwei Punkte weiter oben zeigt eine etwas langsamere, aber sicherere Alternative auf der stürmischsten Strecke im Spiel - und wie geht es diesem Mann zum 24.!

13. Die Cataquack-Abkürzung am Shy Guy Bazaar

Wieder ein überwältigender Wurf von der Startlinie. Sie haben mir nicht gesagt, dass das der Zweck von Super Mario-Pfeifen ist...

14. Episches Comeback in Faraway Oasis

Es ist nicht das spektakulärste in Bezug auf Strats, Tricks und Abkürzungen, aber sagen Sie nicht, dass es nicht großartig ist, in der letzten Minute um den ersten Platz zu kämpfen.

15. Niederlage auf der Ziellinie: die gleiche alte Geschichte

Das kennen Sie bereits. Das ist die Definition von Mario Kart. Du liegst in Führung, aber erwarte nicht, dass sie auf der Zielgeraden alles auf dich werfen, was sie können. In diesem Fall sind es drei rote Muscheln und eine Bonus-Stachelpanzer, die den Sieg ruinieren und die liebe Pauline vom ersten auf den siebten Platz schicken.

16. Mögest du (zweimal) vom Blitz getroffen werden!

Hier ist es umgekehrt, von Null zum Helden. Vom zwanzigsten zum ersten, durch den Blitz. "Sie sagten wirklich, dass der Schock viel schlimmer sein würde", spottet dieser Nutzer, der am Ende nicht nur einen, sondern zwei Blitzeinschläge ausnutzte. Der erste, alleine von Platz 19, und dann überrollte er alle Fahrer mit einem dreifachen Pilz, und der zweite, der von einem anderen Rivalen gestartet wurde, gerade als er zufällig unbesiegbar war, direkt nachdem er einen Bullet Bill verzehrt hatte, als der Führende bereits überrannt worden war.

17. Acorn Heights-Abkürzung: Schau Mama, keine Pilze!

Diese Art von "Schatz, ich habe die Kinder geschrumpft"-Garten enthüllte bereits in den frühen Tagen von Mario Kart World viel Potenzial und zeigte seine Abkürzungsmöglichkeiten durch Wandspringen und verschiedene Schleifvorgänge. Diese Strategie wurde ohne den Einsatz von Pilzen getestet, können Sie sie nachahmen?

18. Der legendäre Große ? Block-Ruinen-Tastenkombination

... aber wenn es einen Track gibt, der für seine Abkürzungen berühmt ist, dann ist es definitiv der Great ? Block-Ruinen. An der südöstlichen Spitze der Karte ermöglicht diese Dschungel- und Ruinen-Enklave verrückte Stunts wie den im Video, und zwar auf eine Weise, die dich dazu bringt, deine Herangehensweise an jeden Abschnitt zu überdenken.

Hier sind zwei weitere im Tempel:





19. "Wer wird sie jetzt stoppen", mit diesen Abkürzungen im Wario-Stadion

Ein perfekter Start, wie Fernando Alonso, und gleich danach eine Pirouetten-Show von Wand zu Wand, um sich von der Masse abzusetzen. Zweifellos die beste Demonstration für das Publikum auf den Tribünen...

20. Abkürzung auf dem Salty Salty Speedway: Abschied von der Terrasse...

Aber wer käme auf die Idee, mit dem, was diese Führerscheine kosten, durch die Tische eines italienischen Restaurants am Meer zu fahren und dann zwischen zwei Säulen und dem Stamm eines Baumes zu springen? Dieser Pianta erzielt einen WR.

21. Was ist mit einem stacheligen Panzer? Dann stürze ich mich von der Klippe

Oben haben wir über bis zu fünf Möglichkeiten gesprochen, einer blauen Hülle auszuweichen, aber was tun, wenn es hoffnungslos ist? Dieser Nutzer hat es klar gesagt: "Sicher geht es schneller", sich über den Abgrund zu stürzen und von Lakitu hochgehoben zu werden, als den Aufprall und den großen Rückschlag zu erleiden... Was denkst du?

22. Yoshis Shortcut-Zusammenstellung

Wenn dieses Spiel in die Hände von Experten fällt... Hier siehst du mehrere Strats auf verschiedenen Tracks, die du zu Hause ausprobieren kannst. Es gibt Möglichkeiten, bei denen Sie sie vorher nicht gesehen haben, nicht wahr?

23. "Wenn du von diesem Clip nichts spürst, könntest du innerlich tot sein"

Denn bei Mario Kart World geht es nicht nur um Tricks und unmögliche Tricks und Stress und Angst und die Spannung des Gewinnens. Denn die offene Welt im Free-Roam-Modus sorgt auch für einige schöne, entspannende Momente mit aufstrebendem Gameplay. Dies ist eine davon.

24. "Auf Wiedersehen, Mario Kart World ".

Dies ist der Titel des Tweets dieses Nutzers. Der Mann behielt eine blaue Muschel, bis er der Erste war, und warf sie dann auf die erste Person, die es wagte, ihn kurz vor der Ziellinie zu überholen. Kino pur und es wäre der beste Weg, um unsere besten Momente von Mario Kart World... wenn da nicht das Folgende wäre.

25. Verrückter geht es nicht

Dieser andere Benutzer brachte auch eine stachelige Muschel in die erste Position, aber er tat es zusammen mit einem Dash-Pilz, um ihn auf sich selbst zu werfen und ihm auszuweichen, indem er Methode 2 verwendete, wie man blauen Muscheln ausweicht. *Zigaretten-Emoji*