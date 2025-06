Margot Robbie und Colin Farrell haben sich für A Big Bold Beautiful Journey zusammengetan

Zwei der größten Widersacher von Batman werden sich bald auf eine Reise der Selbstfindung und Reflexion begeben wie nie zuvor. Brunnen... Eine Art. Sie selbst, Margot Robbie, und Colin Farrell,Harley Quinn The Penguin, haben sich für das Abenteuerdrama A Big Bold Beautiful Journey zusammengetan, ein Film, der sich um zwei Fremde dreht, die in ihre Vergangenheit eintauchen und erforschen, wie das Leben sie dorthin geführt hat, wo sie heute sind.

Die Zusammenfassung der Handlung des emotionalen und skurrilen Films verleiht dieser ungewöhnlichen narrativen Prämisse ein wenig mehr Farbe: "Was wäre, wenn du eine Tür öffnen und durch sie gehen könntest, um einen entscheidenden Moment aus deiner Vergangenheit noch einmal zu erleben? Sarah (Margot Robbie) und David (Colin Farrell) sind alleinstehende Fremde, die sich auf der Hochzeit eines gemeinsamen Freundes kennenlernen und sich bald durch eine überraschende Wendung des Schicksals auf einer großen, mutigen, schönen Reise wiederfinden - ein lustiges, fantastisches, mitreißendes Abenteuer, in dem sie wichtige Momente aus ihrer jeweiligen Vergangenheit noch einmal erleben und beleuchten, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie in der Gegenwart sind... und möglicherweise eine Chance zu bekommen, ihre Zukunft zu verändern."

A Big Bold Beautiful Journey wird von Kogonada inszeniert und basiert auf einem Drehbuch von Seth Reiss. Neben Farrell und Robbie können wir auch Kevin Kline und Phoebe Waller-Bridge in dem Film erwarten, obwohl der Rest der Besetzung des Films unerwähnt bleibt, was darauf hindeutet, dass der Fokus sehr stark auf dem Hauptdarstellerpaar liegen wird.

Der Film soll am 19. September 2025 in die Kinos kommen, und Sie können den Trailer für A Big Bold Beautiful Journey unten sehen.