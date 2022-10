Marauders enthüllt seine Geheimnisse und der Early Access beginnt heute

Der Early Access für den Shooter-Looter Marauders, ein Weltraumabenteuer, das vom Indie-Studio Small Impact Games entwickelt wurde und unter dem Dach von Team 17 veröffentlicht werden soll, startet heute auf Steam.

In Maraduders werden wir in der Haut (oder besser gesagt im Raumanzug) einiger Sternenpiraten sein, wo wir heftige Scharmützel in einem taktischen Multiplayer-Shooter leben werden, der auf Beute basiert. Mit großen raumschiffbasierten Szenarien und Reisen in unserem eigenen Starfighter müssen wir unsere Ausrüstung nach und nach aufrüsten, um in diesem hoffnungslosen Science-Fiction-Universum zu überleben.

Unsere Kollegin Rebeca konnte sich während ihres Besuchs auf der letzten Gamescom 2022 in Köln hinter die Steuerung des Marauders-Schiffes stellen, und tatsächlich hat sie einige Videoeindrücke aufgenommen, die Sie unten sehen können.

HQ

Rebeca weist unter anderem darauf hin, dass das Gameplay ähnlich zu Escape from Tarkov ist, an dem die Leute von Small Impact Games tatsächlich arbeiten. Zusammen mit drei anderen Spielern für insgesamt 6 Mannschaften (insgesamt 24 Spieler) läuft das Spiel wie folgt ab:

"Das Spiel hat zwei verschiedene Phasen, die erste besteht darin, durch die Sterne zu navigieren, indem man das Raumschiff fährt und im Weltraumkampf gegen andere Teams kämpft, und die zweite ist, ein Schiff zu besteigen und sein Inneres zu überfallen und zu plündern, indem man den Charakter antreibt. Wir können dieses große Schiff nicht steuern, aber wir können um die Ressourcen in ihm kämpfen. Natürlich können wir die Schiffe anderer Teams überfallen, und wenn Sie es schaffen, das gesamte Team auszuschalten, können wir das Schiff und alle Upgrades und Ressourcen übernehmen. Es ist eine riskante Operation, aber das Risiko ist es (manchmal) wert."

Wie ihr seht, erinnert es auch an die Gameplay-Sessions in Sea of Thieves, die wir lieben. Sie können hier auf Marauders Early Access zugreifen.