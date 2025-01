Mann verhaftet, weil er Käufer eines Dollar General Stores mit Pokémon-Karten angegriffen hat

HQ

In einem bizarren Vorfall wurde ein Mann aus Rome, Georgia, verhaftet, nachdem er angeblich Pokémon-Karten verwendet hatte, um Kunden in einem örtlichen Dollar General Store anzugreifen. Laut Polizeiberichten, die Dexerto vorliegen, sorgte Grant Timothy Wentz, 32, für Aufsehen, als er den Laden ohne Schuhe oder Hemd betrat, Kunden anschrie und mit Gegenständen um sich warf. Unter diesen Gegenständen befanden sich nichts anderes als Pokémon-Kartenpackungen, von denen eines Berichten zufolge einen Kunden am Hals getroffen hat.

Der bizarre Vorfall ereignete sich, nachdem Wentz sich unberechenbar verhalten hatte, angeblich unter Alkoholeinfluss. Zeugen behaupten, dass er wahllos mit Gegenständen warf, und als die Polizei eintraf, machte er in seinen Gesprächen wenig Sinn. Als ob die Situation nicht schon seltsam genug wäre, wurde Wentz wegen ordnungswidrigen Verhaltens, einfacher Körperverletzung und Gehens unter Alkoholeinfluss angeklagt.

Auch wenn es sich wie eine Szene aus einer surrealen Komödie anhört, ist dies nicht das erste Mal, dass Pokémon-Karten in gewalttätige Zwischenfälle verwickelt sind. Im Jahr 2023 wurde ein Mann wegen eines tödlichen Angriffs mit einer Tüte Pokémon-Karten zu lebenslanger Haft verurteilt. Könnten diese Sammelkarten die nächste unerwartete Waffe der Wahl werden?