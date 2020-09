Maneater beißt sich in Next-Gen-Plattformen fest, kostenlose Updates für PS4, Xbox One und PC

Tripwire ist mit Maneater auf den Geschmack gekommen, denn sie freuen sich über eine Million Vielfraße in ihrem Hai-Rollenspiel. Das Spiel ist Ende Mai auf PC, PS4 und Xbox One erschienen und scheint trotz unaufgeregter Gameplay-Schleife einige schmackhafte Fans gewonnen zu haben. Entwickler Blindside Interactive nimmt den Verkaufsmeilenstein jedenfalls zum Anlass, um über Next-Gen-Updates zu sprechen. Maneater soll im November zum Start der neuen Konsolen nämlich auch auf Xbox Series und Playstation 5 richtig gut aussehen.

Um von der reinen Rechenleistung der neuen Konsolensysteme Gebrauch zu machen, stellt das Studio eigenen Aussagen zufolge sicher, dass ihr Titel auf den kommenden Konsolenplattformen mit 4K-Auflösung und 60 Bildern in der Sekunde an die Spitze der Nahrungskette schwimmt. Raytracing und HDR-Farbtiefe wurden in der offiziellen Pressemitteilung ebenfalls bestätigt, außerdem sei das Update kostenlos für alle aktuellen Besitzer von Maneater. Damit sich PC-Fans nicht plötzlich auf dem Trockenen wiederfinden, wird Blindside entsprechende Änderungen auch für sie aufbereiten. Das dauert jedoch noch bis zum Frühjahr 2021.