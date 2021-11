Maneater beißt 5 Millionen kleine Haie

HQ

In einer Pressemitteilung gab Tripwire Interactive an, dass ihr Hai-Spiel Maneater inzwischen über 5 Millionen Spielern erreicht habe. Diese Zahl lässt keine Rückschlüsse auf Verkaufszahlen zu, doch Entwickler Blindside Interactive dürfte vermutlich dennoch sehr zufrieden mit der allgemeinen Resonanz sein.

Das Team hat diese Woche ein neues Update veröffentlicht, das die Spielversionen von Maneater auf PS5 und Xbox Series dazu ermächtigt, Raytracing-Lichteffekte wiederzugeben. Die Reflektionen bemerkt ihr vor allem in der Nähe der Wasseroberfläche, da sich dort das Licht brechen kann. In den Patch-Notizen ist von weiteren Verbesserungen an der Lebensqualität, Fehlerbehebungen und Anpassungen die Rede.